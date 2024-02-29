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Çarpışan iki araç toprak alana savruldu! 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

AA29 Şubat 2024 Perşembe 11:28 - Güncelleme:
Çarpışan iki araç toprak alana savruldu! 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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Hakkı G. yönetimindeki 07 BCU 364 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Ceyhan ilçesi yakınında Taha T. idaresindeki 06 LZL 17 plakalı araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil demir bariyerleri kırarak yol kenarındaki toprak alana düştü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobillerde bulunan Zekiye T. ve Emine T'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan sürücüler Hakkı G. ve Taha T. ile araçlardaki Nurettin T. ve Mehtap Ö. ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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