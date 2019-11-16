Çarptığı yaralıyı öylece bıraktı! Cümleleri büyük tepki çekti

Çarptığı yaralıyı 'ekmek servisim var' diyerek bıraktı ZONGULDAK´ın Ereğli ilçesinde, motosiklet sürücüsüne çarparak yaralanmasına neden olan şoför, 'Ekmek servisim var' diyerek kaza yerinden ayrıldı. Polis, vatandaşların tepkisine neden olan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.