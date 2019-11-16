Çarptığı yaralıyı öylece bıraktı! Cümleleri büyük tepki çekti

20°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7449
  • 6,3531
  • 271.886
  • 105380
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Çarptığı yaralıyı 'ekmek servisim var' diyerek bıraktı

ZONGULDAK´ın Ereğli ilçesinde, motosiklet sürücüsüne çarparak yaralanmasına neden olan şoför, 'Ekmek servisim var' diyerek kaza yerinden ayrıldı. Polis, vatandaşların tepkisine neden olan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaza, akşam saatlerinde Müftü Mahallesi'nde meydana geldi. Hafif ticari aracın sürücüsü geri manevra yaptığı sırada Dursun Kısan´ın (34) kullandığı 67 LY 475 plakalı motosiklete çarptı.
 
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücü Dursun Kısan´a müdahalede bulundu. Sağlık durumu iyi olan Kısan, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı.
 
Kazanın ardından 'Ekmek servisim var' diyen sürücü, yaralanan Dursun Kısan'ı kaza yerinde bırakıp ayrıldı. Vatandaşlarım tepki gösterdiği sürücünün kullandığı aracın plakası polise verildi. Polis, sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı

Bin dolar karşılığında öldürmüşler! İşte esrarengiz cinayetin görüntüleri

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Koca'dan 'şehir hastaneleri' açıklaması

Bakan Koca'dan 'şehir hastaneleri' açıklaması

Galatasaray'da Seri'ye yol göründü

Galatasaray'da Seri'ye yol göründü

İstanbul için tarihi gün

İstanbul için tarihi gün

KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı

KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı

Cenaze anonsunu duyunca şok geçirdi! 'Kendimi yokladım, canlıyım'

Cenaze anonsunu duyunca şok geçirdi! 'Kendimi yokladım, canlıyım'

Çarptığı yaralıyı öylece bıraktı! Cümleleri büyük tepki çekti

Çarptığı yaralıyı öylece bıraktı! Cümleleri büyük tepki çekti

Genç mühendisin ABD’de sır ölümü

Genç mühendisin ABD’de sır ölümü

Suların yükseldi zarar yaklaşık 1 milyar euro

Suların yükseldi zarar yaklaşık 1 milyar euro
 

POPÜLER HABERLER

Suudi Arabistan’da iğrenç olay: İç çamaşırını sahneye fırlattı

Suudi Arabistan’da iğrenç olay: İç çamaşırını sahneye fırlattı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA