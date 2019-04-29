Casusluk suçundan tutuklanan BAE ajanı cezaevinde intihar etti

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için çalıştığı iddiasıyla 10 gün önce "askeri, siyasi ve uluslararası casusluk" suçlarından tutuklanan şüphelilerden biri intihar etti.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, BAE için casusluk faaliyeti yürüttüğü iddiasıyla yakalanan ve 19 Nisan'da tutuklanan iki şüpheliden biri, cezaevinde kendini astı.

Silivri Cezaevi'nde intihar eden tutuklu, "siyasi ve askeri casusluk" ile "uluslararası casusluk" suçlarından tutuklanmıştı.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi: Cumhuriyet başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında 'Uluslararası Casusluk Yapma', 'Devletin Gizli Kalması Gereken Bilgilerini Siyasal veya Askeri Casusluk Temin Etme' suçlarından Zakı Y.M. Hasan, İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce 19 Nisan 2019'da tutuklanmıştır. Tutuklu Zakı Y.M. Hasan'ın Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kaldığı tek kişilik orasında cezaevi görevlileri tarafından dün saat 08.16'da sabah sayımı alınmış, tutuklu yiyecek dağıtımı esnasında saat 10.22'de kaldığı tek kişilik odaya gelindiğinde Zakı Y.M. Hasan'ın banyo kapısında asılı olduğu nöbetçi infaz koruma memuru tarafından görülmüş ve hemen durumundan yetkililer haberdar edilmiştir. Olayla ilgili adli soruşturma başlatılmış olup, adli muayene ve otopsi işlemleri İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılmıştır.