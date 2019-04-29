24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9438
  • 6,6419
  • 244.863
  • 94.598
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Casusluk suçundan tutuklanan BAE ajanı cezaevinde intihar etti

AA: BAE için çalıştığı iddiasıyla 'casusluk' suçundan 10 gün önce tutuklanan bir şüpheli, Silivri Cezaevinde intihar etti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için çalıştığı iddiasıyla 10 gün önce "askeri, siyasi ve uluslararası casusluk" suçlarından tutuklanan şüphelilerden biri intihar etti.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, BAE için casusluk faaliyeti yürüttüğü iddiasıyla yakalanan ve 19 Nisan'da tutuklanan iki şüpheliden biri, cezaevinde kendini astı.

Silivri Cezaevi'nde intihar eden tutuklu, "siyasi ve askeri casusluk" ile "uluslararası casusluk" suçlarından tutuklanmıştı.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.
 
Açıklamada şöyle denildi: Cumhuriyet başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında 'Uluslararası Casusluk Yapma', 'Devletin Gizli Kalması Gereken Bilgilerini Siyasal veya Askeri Casusluk Temin Etme' suçlarından Zakı Y.M. Hasan, İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce 19 Nisan 2019'da tutuklanmıştır. Tutuklu  Zakı Y.M. Hasan'ın Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kaldığı tek kişilik orasında cezaevi görevlileri tarafından dün saat 08.16'da sabah sayımı alınmış, tutuklu yiyecek dağıtımı esnasında saat 10.22'de kaldığı tek kişilik odaya gelindiğinde Zakı Y.M. Hasan'ın banyo kapısında asılı olduğu nöbetçi infaz koruma memuru tarafından görülmüş ve hemen durumundan yetkililer haberdar edilmiştir. Olayla ilgili adli soruşturma başlatılmış olup, adli muayene ve otopsi işlemleri İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılmıştır.
 

Konya´da 4 ayaklı arazi robotu üretildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Dünyada eşi benzeri yok, paha biçilemiyor

Dünyada eşi benzeri yok, paha biçilemiyor

Ekonomik güven endeksi verileri açıklandı

Ekonomik güven endeksi verileri açıklandı

Sural’dan yürek burkan paylaşım

Sural’dan yürek burkan paylaşım

Marmaris'te korkutan deprem

Marmaris'te korkutan deprem

Dünya devi açıkladı: İlk tercih Türkiye, ciddi talep var

Dünya devi açıkladı: İlk tercih Türkiye, ciddi talep var

ABD gerilimi tırmandırıyor! Savaş gemileri o sulara girdi

ABD gerilimi tırmandırıyor! Savaş gemileri o sulara girdi

Fırtına'nın namlusu yerli teknolojiye emanet

Fırtına'nın namlusu yerli teknolojiye emanet

Türkiye'de tek isim, işlere yetişemiyor!

Türkiye'de tek isim, işlere yetişemiyor!
 

POPÜLER HABERLER

Lübnanlılardan Ermenilere tepki, Türkiye’ye destek

Lübnanlılardan Ermenilere tepki, Türkiye’ye destek

Diriliş Ertuğrul'da heyecan dorukta, Ertuğrul Bey evleniyor mu?

Diriliş Ertuğrul'da heyecan dorukta, Ertuğrul Bey evleniyor mu?

Dünya rekoru kırdı!

Dünya rekoru kırdı!

Spor camiasından Josef Sural için başsağlığı mesajları

Spor camiasından Josef Sural için başsağlığı mesajları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA