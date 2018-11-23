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Çatak’ta toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi

Van'ın Çatak ilçesi kırsalında toprağa gömülü vaziyette 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 3 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 73 adet AK-47 piyade tüfeği fişeği ele geçirildi.

  • İHA
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Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Duyarlı vatandaşlarımızın ihbarı üzerine, Çatak İlçe Jandarma Komutanlığınca; Kaçit Mahallesi kırsalında, 22 Kasım 2018 günü icra edilen Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Babacan operasyonu gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen operasyonu sonucunda, araziye gömülü vaziyette; 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 3 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 73 adet AK-47 piyade tüfeği fişeği ele geçirildi. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

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