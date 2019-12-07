Çatalca'da fabrika yangını
Çatalca'da dış cephe kaplaması üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı.
- DHA
Çatalca Elbasan Mahallesi'nde bulunan dış cephe kaplaması üretimi yapılan bir fabrikada saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
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