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Çatıda intihar girişimini canlı verdiler

Bolu’da, 5 katlı otoparkın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan Engin Ö., polisin 2 buçuk saatlik ikna çabası sonrası bulunduğu yerden indirildi. İntihar girişimini izleyen yüzlerce vatandaştan bazıları sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı.

  • DHA
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Olay, saat 18.30 sıralarında Demokrasi Meydanında meydana geldi. İddiaya göre Engin Ö., bir süredir birlikte yaşadığı yeğeni R.E.nin (20) kendi arkadaşı olan İbrahim C. ile sevgili olup evden ayrılmasına kızıp 5 katlı otoparkın yaklaşık 25 metre yükseklikteki çatısına çıktı. Engin Ö.yü görenler durumu polis, 112 Acil ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otoparkın altına hava yastığı açtı. Polis ekipleri ise, Engin Ö.’yü ikna edebilmek için otoparkın çatısında saatlerce uğraştı. Polisin tüm çabasına rağmen yeğeni gelmeden inmeyeceğini söyleyen Engin Ö., yaklaşık 2 buçuk saat sonra güçlükle ikna edilerek çatıdan indirildi. Engin Ö., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

VATANDAŞLAR CANLI YAYIN YAPTI
 
Öte yandan kentin işlek noktalarından biri olan Demokrasi Meydanı’nda yüzlerce kişi saatlerce intihar girişimini izledi. Birçok vatandaş video ve fotoğraf çekti. Bazıları da sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı. Polis vatandaşları uzaklaştırmak için çaba harcadı.

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