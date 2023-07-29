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Çatıdaki ceset 10 gün sonra farkedildi

Antalya'da 5 katlı apartmanın damında, 10 gün önce öldüğü değerlendirilen bir şahsın cansız bedeni bulundu.

IHA29 Temmuz 2023 Cumartesi 12:36 - Güncelleme:
Çatıdaki ceset 10 gün sonra farkedildi
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Olay, saat 07.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 165 Sokak üzerindeki 5 katlı bir apartmanın damında meydana geldi. Bina sakinlerinden bir vatandaş çıktığı damda hareketsiz şekilde yatan şahsı görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Üst kısmı çıplak, şortlu şekilde bulunan şahsın yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği öğrenildi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yeri ekipleri maske takarak çalışmasını tamamladı. 35 yaşlarında olduğu tahmin edilen cesedin üzerinden kimliğini belirleyici herhangi bir belge çıkmadı.

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