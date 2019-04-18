Çatıya kaçan kuşunu yakalamak isterken düşerek öldü

Denizli’de kaçan muhabbet kuşunu yakalamak isteyen İbrahim Sökel (53) çıktığı çatıdan aşağı düşerek hayatını kaybetti.

Acıpayam ilçesi Yenimahalle'de evinde beslediği muhabbet kuşunun kafesinden kaçtığını gören Sökel, hayvanı aramaya başladı. Bu sırada kuşunun evinin yanındaki binanın çatısında olduğunu gören Sökel, çatıya çıkarak muhabbet kuşunu yakalamak istedi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Dengesini kaybeden Sökel yaklaşık 5 metre yükseklikten aşağı düştü. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 acil servis ambulansıyla hastaneye kaldırılan Sökel, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sökel'in cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.