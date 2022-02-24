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Çavuşoğlu 8 gün arayla ikinci kez koronavirüse yakalandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan ziyareti sırasında yeniden Kovid-19'a yakalandığını duyurdu. Çavuşoğlu'nun testi 8 gün önce pozitif çıkmış, 5 gün önce ise negatife dönmüştü.

24 Şubat 2022 Perşembe 16:08 - Güncelleme: 24 Şubat 2022 Perşembe 16:08
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan ziyareti sırasında yeniden Kovid-19'a yakalandığını duyurdu. Çavuşoğlu'nun testi 8 gün önce pozitif çıkmış, 5 gün önce ise negatife dönmüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, "Kazakistan'da yaptırdığım testin pozitif çıkması üzerine, kardeşim Mukhtar Tileuberdi'yle Stratejik Planlama Grubu Toplantısını tedbiren video konferans yoluyla gerçekleştirdik. Türkiye ve Türk Devletleri Teşkilatı'nın Kazakistan'a destek ve dayanışmasını teyit ettik" ifadelerini kullandı.

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