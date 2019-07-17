Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile görüştü.
- DHA
İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) dışişleri bakanları düzeyindeki Açık Katılımlı Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı için Cidde'de bulunan Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile görüştü.
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