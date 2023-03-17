Çavuşoğlu, İran, Türkmenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanlarıyla telefonda görüştü

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, Türkmenistan mevkidaşı Meredov, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ve Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Meredov, görüşmede Bakan Çavuşoğlu'na dün Ankara'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirvesi için tebriklerini iletti.

İki bakanın görüşmesinde ayrıca Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ikili ilişkiler ele alındı.

Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile bölgesel gelişmeleri görüştü.

Bakan Çavuşoğlu ile Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'un görüşmesinde ise bölgesel gelişmeler ele alındı.