Çavuşoğlu: Suriye'de kim ne yapmak istiyorsa, Türkiye ile yapmalı

Bir televizyon yayınına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündemi değerlendirdi.

Çavuşoğlu, "Güvenli bölge için verilmiş bir takvim yok. Suriye'de kim ne yapmak istiyorsa, Türkiye ile yapmalı." dedi.

Ankara ve Washington arasında müzakerelerin devam ettiğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "ABD ile bir iki nokta dışında görüşlerimiz örtüşüyor" ifadesini kullandı.