Ceenbek Kulubayev'den Türkiye'ye taziye mesajı

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kulubayev'in Türk mevkidaşına, İstanbul'da eğlence merkezi tadilatında dün çıkan ve 29 kişinin yaşamını yitirdiği yangın için taziye telgrafı gönderdiği belirtildi.

Kulubayev'in mesajında, "İstanbul'da 2 Nisan'da çıkan ve can kayıplarının olduğu yangından ötürü üzüntü duymaktayım. Yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Kaybınızın acısını paylaşıyorum." ifadelerine yer verildiği bildirildi.

Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokağı'ndaki 16 katlı binanın eksi 1 ve 2. katlarında faaliyet gösteren eğlence merkezinde dün tadilat esnasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti.