IHA 25 Mart 2020 Çarşamba 10:54 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 11:00

Çöl çekirgelerinin çok hızlı üreyebildiklerini ve etrafındaki gıdaları tamamen tüketebildiklerini söyleyen Ali Koç, “Çekirgelerin İran ve Irak’a ulaşmış olmaları Türkiye için az da olsa risk ve problem teşkil ediyor. Çöl çekirgesinin Türkiye’ye girmesi demek, büyük problem demektir. Gıda fiyatları yükselir. Üretim zaten kısıtlı ve korona yüzünden ithalat da yapamıyoruz. Çok hızlı ürüyor ve bütün ürünleri silip süpürüyorlar. Her türlü bitkisel ürünleri yiyebiliyorlar ve tarım alanlarını tahrip ediyorlar. Bir çekirge sürüsü, bir günde 40 bin kişiye yetecek gıdayı tüketiyor. Sürülerin milyarlarca çekirgeden oluşuyor söz konusu canlıların günde 150 ila 170 kilometre yol kat edebiliyor. " dedi.

Çekirge istilası Türkiye’ye gelir mi sorusuyla ilgili olarak da konuşan Koç, "Afrika’da ortaya çıkan Türkiye’nin İran ile Irak sınırına kadar yayılan çekirgelerin genellikle bu çekirgelerin geçiş yollarını, yol güzergahlarını takip ettik. Bu çekirgelerin geçtiği bölgelerde çok ciddi sorunlar meydana getirdiklerini hem geçmiş tarihte hem de günümüzde görüyoruz. Bu çekirgelerin ülkemize gelmesinin zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü üremesi için belli şartların oluşması gerekiyor. Bir canlının toplumda yaşamını devam ettirebilmesi ve üremesi için optimum şartların oluşması gerekiyor. Bunlar sıcaklık, yiyecek üretimi ortamının hazırlanması, güvenlik ve yaşamını devam ettirebileceği ortam. Bu ortamlardan en önemlisi de çekirgeler için ısı. Bunlar soğukkanlı hayvanlar, soğuk olduğu zaman da yaşayamazlar. Sıcakta yaşamaları gerekir. Ülkemizde de bu çekirgelerin gelebileceği bir ortam henüz yok. Fakat küresel ısınma ve iklim değişikliklerini düşünerek tedbirlerimizi almak zorundayız. Tarım Bakanlığı’nın, Tarım İl Müdürlükleri’ni uyarması ve önlemlerini artırması gerekmekte ve ülkemizde zaten 3 - 4 yılda bir istila yapan yerli çekirge sürüleri var. Genelde İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde zarara neden olmaktadırlar ve ben bu anlamda tedbirli olmakta fayda görüyorum” dedi.