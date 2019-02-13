Çekmeköy'de düşen helikopterin enkazı Ankara'ya götürülüyor
Çekmeköy'de düşen, 4 askerin şehit olduğu helikopter, olay yerinde kaza kırım ekibinin incelemelerin ardından askeri kışlaya götürülmüştü.
- DHA
Sabah 10.00 sıralarında Samandıra’daki kışlada Afet Koordinasyon Merkezi’ne ait TIR'a yüklenen helikopterin enkazı, detaylı inceleme için Ankara’ya götürülmek üzere yola çıkarıldı. Enkaz yüklü TIR'a bir polis aracı da eşlik etti.
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