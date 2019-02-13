Çekmeköy'de düşen helikopterin enkazı Ankara'ya götürülüyor

Sabah 10.00 sıralarında Samandıra’daki kışlada Afet Koordinasyon Merkezi’ne ait TIR'a yüklenen helikopterin enkazı, detaylı inceleme için Ankara’ya götürülmek üzere yola çıkarıldı. Enkaz yüklü TIR'a bir polis aracı da eşlik etti.