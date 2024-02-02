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  • Çektiği video ile gündem olmuştu! Sözde demokratik CHP o ismi adaylıktan aldı
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Çektiği video ile gündem olmuştu! Sözde demokratik CHP o ismi adaylıktan aldı

CHP Parti Meclisi, paylaştığı videoyla sosyal medyada gündem olan İzmir'in Çiğli Adayı Uygar Yıldırım'ı adaylıktan aldı.

2 Şubat 2024 Cuma 21:17 - Güncelleme:
Çektiği video ile gündem olmuştu! Sözde demokratik CHP o ismi adaylıktan aldı
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CHP, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir'in ilçe belediye başkanlarını açıkladı.

Çiğli İlçe Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Uygar Yıldırım'ın adaylığı Çiğli'de tepkilere neden oldu. Krizin ardından CHP sıcak gelişmeler yaşandı. Uygar Yıldırım'ın adaylıktan alındığı öğrenildi.

ADAYLIKTAN ALINDI

Adaylıktan alınan Uygar Yıldırım'ın yerine Onur Emrah Yıldız isminin aday yapılacağı öğrenildi. Karar PM'de oylanacak.

VİDEOSUYLA CHP'LİLERİ BİLE KIZDIRMIŞTI

CHP'nin İzmir adaylarının açıklamasının ardından protestoların gerçekleştiği Çiğli Belediyesi'nin adayı Uygar Yıldırım, sosyal medya hesabından bir video yayınlamış ve tepkilerin odağına oturmuştu.

  • CHP Çiğli Adayı
  • Uygar Yıldırım
  • Sosyal Medya Gündemi

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