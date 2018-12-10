Cem Demir kimdir ölüm sebebi nedir? Cem Demir neden öldü?

Cem Demir kimdir? Cem Demir ölüm sebebi nedir? Cem Demir neden öldü? Ünlü dansçı Cem Demir’in ölüm sebebi hakkında vatandaşlar araştırma yapmaya devam ediyor. Şampiyon dansçının ölümüyle ilgili spekülasyonlar sürüyor. Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki bir apartmanın 4. katındaki dairenin balkonundan bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde yerde yatan kişinin öldüğünü belirledi. Polis ekipleri ise ölen kişinin Dünya Dans Olimpiyatlarında altın madalya kazanan ve IDO Avrupa Salsa Dans Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Cem Demir olduğunu tespit etti. Genç dansçının cenazesi polis ekiplerinin çalışmasının ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bir organizasyona katılmak için kentte bulunduğu belirtilen Demir'in vefat haberini alarak olay yerine gelen arkadaşları gözyaşı döktü.

CEM DEMİR NEDEN ÖLDÜ?

Alınan bilgiye göre, saat 06.00 sıralarında Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Damar Arıkoğlu Bulvarı'ndaki bir apartmanın 4'ünce katından beton zemine düşen Türkiye Salsa Şampiyonası'nı 4 kez kazanan, ABD'deki Dünya Latin Dansları Şampiyonası'nda üçüncü olan Cem Demir'in ölümüyle ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı.

'İNTİHAR' İDDİASI

Yapılan otopsinin ardından arkadaşları, dansçı Cem Demir’in cenazesini almak için morga geldi. Arkadaşları, Demir’in 2 yıl önce annesini kanserden kaybettiğini, bu nedenle bunalımda olduğunu ve ekonomik sıkıntı yaşadığını söyledi.

Cem Demir’in, olay öncesi kendilerine "Baba parasıyla geçinmek gururuma dokunuyor. Babama iyi bakın" dedikten sonra "Hava alacağım" diyerek balkona çıktığını, buradan da atladığını dile getiren arkadaşları, morg önünde gözyaşı döktü. Cem Demir’in cenazesinin, Bodrum’dan gelecek babasına teslim edileceği belirtildi.

Demir, oğlunun cenazesini morgdan almak için Muğla'nın Bodrum ilçesinden uçakla Adana'ya geldi. Oğlunun arkadaşları tarafından morgda karşılanan Asım Demir, gözyaşlarına boğuldu.

Oğlunun sevgilisi ve dans partneri Melisa Sahra Katılmış da Asım Demir'e sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Asım Demir, oğlunu teşhis etmek için morga, Melisa Sahra Katılmış ve Melisa'nın babası ile girdi. Morg çıkışı sinir krizi geçiren Melisa Sahra Katılmış, "O ölmedi. Ben onsuz yaşayamam. Morgda buz kesilmişti. Ben onu yaşatacağım. Ameliyat ettireceğim, o ölmedi" diyerek gözyaşı döktü.

Otopsisi tamamlanan Cem Demir'in cenazesinin babası tarafından ilerleyen saatlerde teslim alınıp, son yolculuğuna uğurlanmak için Bodrum'a götürülmesi bekleniyor.

CEM DEMİR KİMDİR?

25.12.1993 İzmir doğumlu olan Cem Dans hayatına 13 Yaşında Aytunç Bentürk Dans Akademi’de başladı ve Türkiye’nin en küçük A klas dans sporcusu ünvanını aldı. (14yaşında) kısa sürede yakaladığı başarılarla Türkiye’nin küçük yaşta en çok birincilik alan dansçısı oldu (17-1.lik) Dans hayatına Aytunç Bentürk Dans Akademi’de eğitmen ve dansçı olarak devam etmişti. En büyük hayali Dansta Türkiye’nin adını tüm Dünyaya duyurabilmek ve aynı zamanda dansın yanı sıra arkadaşları ile kurduğu KTS Team Bodrum’da yarı profesyonel olarak serbest dalışla ilgilenmektedir.