Cem Demir kimdir ölüm sebebi nedir? Cem Demir neden öldü?
Ölümü sır olan ünlü dansçı Cem Demir kimdir? Cem Demir ölüm sebebi belli oldu mu Cem Demir neden öldü? Şampiyon dansçının ölümünde şok eden bir iddia ortaya atıldı. Cem Demir’in pencereden düştüğü mü yoksa intihar ettiği mi hakkında belirsizlik sürüyor. Adana'da balkondan düşerek hayatını kaybeden dans şampiyonu Cem Demir'in, intihar ettiği ortaya iddia edildi. Oğlunun naaşını almak için Bodrum'dan Adana'ya gelen baba Asım Demir, gözyaşlarına boğuldu. Teşhis için morga giren Cem Demir'in sevgilisi Melisa Sahra Katılmış ise sinir krizi geçirdi. ünya dans şampiyonu Cem Demir, bir organizasyon için geldiği Adana'da, 4. kattaki apartman dairesinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki bir apartmanın 4. katındaki dairenin balkonundan bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde yerde yatan kişinin öldüğünü belirledi. Peki Cem Demir kimdir? İşte, Cem Demir hakkında merak edilenler.
Cem Demir kimdir? Cem Demir ölüm sebebi nedir? Cem Demir neden öldü? Ünlü dansçı Cem Demir’in ölüm sebebi hakkında vatandaşlar araştırma yapmaya devam ediyor. Şampiyon dansçının ölümüyle ilgili spekülasyonlar sürüyor. Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki bir apartmanın 4. katındaki dairenin balkonundan bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde yerde yatan kişinin öldüğünü belirledi. Polis ekipleri ise ölen kişinin Dünya Dans Olimpiyatlarında altın madalya kazanan ve IDO Avrupa Salsa Dans Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Cem Demir olduğunu tespit etti. Genç dansçının cenazesi polis ekiplerinin çalışmasının ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bir organizasyona katılmak için kentte bulunduğu belirtilen Demir'in vefat haberini alarak olay yerine gelen arkadaşları gözyaşı döktü.
CEM DEMİR NEDEN ÖLDÜ?
CEM DEMİR KİMDİR?
25.12.1993 İzmir doğumlu olan Cem Dans hayatına 13 Yaşında Aytunç Bentürk Dans Akademi’de başladı ve Türkiye’nin en küçük A klas dans sporcusu ünvanını aldı. (14yaşında) kısa sürede yakaladığı başarılarla Türkiye’nin küçük yaşta en çok birincilik alan dansçısı oldu (17-1.lik) Dans hayatına Aytunç Bentürk Dans Akademi’de eğitmen ve dansçı olarak devam etmişti. En büyük hayali Dansta Türkiye’nin adını tüm Dünyaya duyurabilmek ve aynı zamanda dansın yanı sıra arkadaşları ile kurduğu KTS Team Bodrum’da yarı profesyonel olarak serbest dalışla ilgilenmektedir.
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