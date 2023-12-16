İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Aralık 2023 Cumartesi / 4 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9932
  • EURO
    31,6732
  • ALTIN
    1880.55
  • BIST100
    7993.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ''Çember''e alındılar! Yüzlerce kişi yakalandı
Güncel

''Çember''e alındılar! Yüzlerce kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 3 gün içinde 81 İlde eş zamanlı olarak “Aranan Şahıslara Yönelik” gerçekleştirilen “Çember-9 Operasyonlarında” arama kaydı bulunan 2 bin 842 firarinin yakalandığını açıkladı.

İHA16 Aralık 2023 Cumartesi 08:16 - Güncelleme:
''Çember''e alındılar! Yüzlerce kişi yakalandı
ABONE OL

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son 3 gün içinde 81 İlde eş zamanlı olarak "Aranan Şahıslara Yönelik" gerçekleştirilen "Çember-9 Operasyonlarında" arama kaydı bulunan 2 bin 842 firarinin yakalandı belirterek şu bilgileri verdi:

"Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki, firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz.

Yakalanan şahısların kaç yıldır arandığı: 0-5 yıldır aranmakta olan 2.820 şahıs, 5-10 yıldır aranmakta olan 14 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 8 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların hangi suçlardan arandığı: Hırsızlıktan 199 şahıs, Dolandırıcılıktan 132 şahıs, Yağmadan 65 şahıs, Adam Öldürmeden 38 şahıs, Cinsel Suçlardan 35 şahıs Narkotik suçlarından 480 şahıs, Terörden 43 şahıs, KOM (Kaçakçılık, Organize) 334 şahıs

başta olmak üzere diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 2.842 şahıs "Çember-9" Operasyonlarında yakalandı.

İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde eş zamanlı olarak son 3 gün içerisinde gerçekleştirilen "Çember-9" operasyonlarında yakalama kararı çıkartılan 2 bin 842 kişi; yol aramalarında, ev ve iş yerlerinde, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi.

Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan Polislerimizi, Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin

Arananları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.