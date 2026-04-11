Kahreden ölüm! 6 yaşındaki Eylül kalp krizi geçirdi

Diyarbakır'ın Çermik ilçesi, 6 yaşındaki Eylül Karadağ'dan gelen acı haberle sarsıldı. Cumhuriyet İlköğretim Okulu 1. sınıf öğrencisi Eylül, dün akşam evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu.

IHA11 Nisan 2026 Cumartesi 10:18 - Güncelleme:
Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet İlköğretim okulu 1/A sınıfı öğrencisi Eylül Karadağ (6), dün akşam evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Küçük çocuğun ölümü, ailesini ve sınıf arkadaşlarını yasa boğdu.

Cumhuriyet İlköğretim Okulu Müdürü Ömer İpek, "Kelimeler kifayetsiz, acılar tarifsiz, üzgünüz" dedi.

Eylül Karadağ'ın cenazesi Çermik'te okul arkadaşları, öğretmenleri, ailesi ve kalabalık bir vatandaş topluluğu tarafından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

ÖNERİLEN VİDEO

İkinci el elektronik piyasasında ''Beyaz liste'' dönemi başlıyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
