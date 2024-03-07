CENTCOM komutanının teröristbaşıyla görüşmesine Türkiye'den tepki

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

Aktürk, başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonlarla Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 36 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının, 204'ü Irak'ın kuzeyi, 315'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 519'e ulaştığını söyledi.

Tuğamiral Aktürk, devam eden operasyonlar ve arama-tarama faaliyetleri kapsamında, son olarak Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde tespit edilen sığınakta teröristlere ait çok sayıda havan mühimmatının ele geçirildiği bilgisini verdi.

Suriye'deki harekat alanlarında oluşturulan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik devam eden taciz ve saldırı girişimlerine gerekli karşılığın anında verildiğine dikkati çeken Aktürk, istikrarın sürdürülmesi için tüm tedbirler alındığını, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşlerinin sağlanması amacıyla çalışmalara devam edildiğini bildirdi.

- 31 BİN 586 KİŞİNİN SINIRDAN YASA DIŞI GEÇMESİ ÖNLENDİ



Tuğamiral Aktürk, sınırlardan son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11'i terör örgütü mensubu 161 kişinin yakalandığını, 1571 kişinin ise sınırı geçemeden engellendiğini bildirdi.

Aktürk, "Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1609'a yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 31 bin 586 olmuştur." dedi.

- GAZZE'YE 19 UÇAKLA 250 TONA YAKIN YARDIM MALZEMESİ ULAŞTIRILDI



Tuğamiral Aktürk, İsrail'in, Nabulsi Meydanı'nda yardım kuyruğundaki masum sivilleri hedef aldığını hatırlatarak şöyle konuştu:

"İsrail, masum Filistin halkına yönelik insanlıktan ve vicdandan yoksun bu saldırılara derhal son vermelidir. Tüm dünya yaşanan bu zulmün küresel bir felakete dönüşebileceğini görmelidir. Gazze'de artarak yaşanan bu trajedilerin bir an önce son bulması için bir kez daha uluslararası toplumu, yaşanan vahşeti durdurmaya çağırıyoruz. Gazze'de koşulsuz ve kalıcı ateşkes ilan edilmesi kaçınılmazdır. Temennimiz, ateşkes ve barışa giden, akan kanın durması için sarf edilen tüm gayretlerin gösterilmeye devam edilmesidir."

Türkiye'nin Gazze'ye yönelik insani yardımları hakkında da bilgi veren Aktürk, bu kapsamda ilgili kurumlarla koordineli olarak, 4 Mart'ta bir A400M tipi askeri nakliye uçağının 8,3 ton tıbbi malzemeyi daha bölgeye ulaştırdığını ifade etti.

Aktürk, Gazze için bugüne kadar Hava Kuvvetlerine ait 19 uçakla 250 tona yakın insani yardım malzemesinin bölgeye sevk edildiğini bildirdi.

- TUĞAMİRAL GÖKÇEN FIRAT, ÇANAKKALE'DE TÖRENE KATILACAK



Tuğamiral Aktürk, 8 Mart'ta TCG NUSRET müze gemisi tarafından Erenköy Koyu'nda Türkiye'nin ilk kadın amirali Tuğamiral Gökçen Fırat ve Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Harp Okulu kadın öğrencilerinin katılımıyla "Tarihi Mayınlamayı Anma Töreni ve Seyri"nin yapılacağını söyledi.

Türkiye Yarı Maraton Ligi 1'inci Kademe Müsabakası'nda 1'inci olan TSK Spor Gücü Kır Koşusu Takımı'nı tebrik eden Aktürk, derece elde eden sporculara başarılar diledi.

- SAVUNMA SANAYİSİ



Aktürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kapsamlı ve büyük adımların atıldığı yerli ve milli savunma sanayisi ürünlerinin katkısıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkinliği ve caydırıcılığının her geçen gün daha da arttığını ifade etti.

Tuğamiral Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarlarda, "Bulut Altı İnsansız Hava Aracı (BAHA)" ile modernizasyon faaliyeti tamamlanan "M60 T" tankının muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını aktardı.

Ordu Yardımlaşma Kurumunun (OYAK) 63'üncü kuruluş yıl dönümünü de kutlayan Aktürk, bu kurumun kuruluşundan bu yana ülkenin ve ordunun gücüne güç kattığını söyledi.

Personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam ettiğini belirten Aktürk, bu kapsamda, 1 Mart'ta başlayan Milli Savunma Bakanlığı ve kuvvet komutanlıklarında istihdam edilmek üzere 2024 Yılı Teknik Sınıflarda Uzman Erbaş Başvuruları'nın 17 Mart'a kadar devam edeceğini bildirdi.

Tuğamiral Aktürk, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın, 3 Mart'ta gerçekleştirildiğini hatırlatarak, başarılı olacak adaylara müteakip aşamalarla ilgili gerekli bilgilendirmelerin yapılacağını aktardı.

- SORULAR



Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Kaynaklar, İzmir'de acil iniş yapmak zorunda kalan askeri helikoptere ilişkin, "Yapılan ön incelemede helikopterin teknik dokümanlarına göre periyodik ve uçuş öncesi bakımlarının eksiksiz yapıldığı tespit edilmiştir. Meydana gelen olay ile ilgili görevlendirilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı kaza kırım inceleme ekibi tarafından ön inceleme yapılmış olup nihai teknik rapor, tahkikat sonrası açıklanacak." ifadesini kullandı.

- MSÜ SINAVINA İLİŞKİN İDDİALAR



Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Milli Savunma Üniversitesinin (MSÜ) sınavına, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların da girebildiğine dair iddiaların sorulması üzerine, "Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim alabilmek için mevzuatımıza göre Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekmektedir. Herhangi bir somut bilgi belge olmadan bunları tartışmak yersizdir." yanıtını verdi.

Bakanlık kaynakları, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in basın mensuplarına yaptığı son açıklamadaki terörle mücadele vurgularına yönelik sorulara da cevap verdi.

Bakan Güler'in, "Önümüzdeki süreçte şuana dek sahada tesis ettiğimiz kontrolün geliştirilmesi, terör örgütünün eylem ve hareket kapasitesinin sıfırlanması için gözümüzün değmediği, ayağımızın basmadığı yer bırakılmayacak. Alana mutlak hakimiyet için operasyonlarımızda düşünce, planlama ve icrada süratli, sahanın gerektirdiği alışılmadık ve öngörülemez düzeyde özgün, terör örgütünün sezemeyeceği ve tepki veremeyeceği bir tempo ile terör örgütü üzerindeki baskı kesintisiz şekilde devam ettirilecektir." sözlerini hatırlatan kaynaklar, şöyle devam etti:

"Amacımız bölgenin terörden arındırılması, hudut güvenliğinin sınır ötesinden sağlanması ve ülkemizin huzurunun muhafaza edilmesidir. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği çerçeve ve Sayın Bakanımızın ifade ettiği perspektifte mücadelemiz kararlı şekilde devam edecek."

Bakanlık kaynakları, Gazze için yola çıkan Hava Kuvvetlerine ait uçakların daha önce Mısır'a giderken son olarak Ürdün'e gitmesine ilişkin soruya, "İhtiyaçlar ve talepler doğrultusunda hareket ediyoruz. Uygun yer ve zaman planlamasına göre yardımları ulaştırıyoruz." cevabını verdi.

- BAKAN GÜLER'İN IKBY TEMSİLCİLERİ İLE GÖRÜŞMESİ



Bakanlık kaynakları, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı ve Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı ile gerçekleştirdiği görüşmelerde nelerin ele alındığına dair soru üzerine şunları anlattı:

"Her iki görüşmede de terör örgütü ile ortak mücadele ve hudut güvenliği konuları ele alınmıştır. Irak ile terörle mücadele konusu başta olmak üzere halihazırda devam eden iş birliği faaliyetlerimiz bulunmaktadır. Bu görüşmelerin önümüzdeki dönemde terörle mücadelemize olumlu katkı sağlamasını bekliyoruz."

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), Suriye'de PKK/YPG terör örgütü ele başı ile görüşmesine yönelik sorular üzerine kaynaklar, "ABD'nin, DEAŞ'la mücadele bahanesiyle PKK/YPG/SDG terör örgütüne desteği devam etmektedir. Bir terör örgütüyle başka bir terör örgütü kullanılarak mücadele edilemez. Yani, terörle mücadele teröristlerle yapılmaz. Dost ve müttefik ülkelerden beklentimiz PKK/YPG/SDG terör örgütüne yapılan yardım ve desteğin durdurulması ve terörle mücadelemize samimi destek verilmesidir." ifadesini kullandı.

- SOMALİ'YE GİDEN HEYET



Bakanlık kaynakları, Somali'ye giden Türk heyeti ile ilgili sorulara ilişkin, "Somali ile yapılan anlaşma bir çerçeve anlaşmasıdır. Bu kapsamda daha önce ifade ettiğimiz gibi Somali'ye destek olmak üzere en elverişli harekat tarzlarının belirlenmesi için ilgili makamlarla koordineli şekilde keşif ve teknik çalışmalar yapılarak ortak harekat tarzı belirlenecek." değerlendirmesini yaptı.