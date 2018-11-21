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Cerablus'ta da çetelere yönelik operasyon

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin ve Bab'dan sonra Cerablus ilçesinde çetecilik faaliyetleri yürüten 20 şahsı ele geçirdi.

  • AA
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ÖSO, sabah saatlerinde başlayan operasyonda Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Cerablus'ta 20 çete liderini, beraberindeki unsurlar ve silahlarla teslim aldı.

Şahısların hırsızlık, gasp, uyuşturucu ticareti gibi suçlara karıştıkları öğrenildi.

Çetelere yönelik faaliyetlerin terörden arındırılan diğer bölgelerde süreceği bildirildi.

ÖSO, bir süredir Suriye'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) desteğiyle teröristlerden temizlenen bölgelerde çetelere yönelik operasyonlar düzenliyor.

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