20.01.2020 11:49 - Güncelleme: 20.01.2020 11:49

Ceren Özdemir cinayeti davasında karar verildi mi? Ceren Özdemir nasıl öldü? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Ceren'in babası Yılmaz, annesi Güfer ve ablası Gizem Özdemir, yakınları ile Ordu Baro Başkanı ve Özdemir ailesinin avukatı Haluk Murat Poyraz, sanığın avukatı Sabahnur Kaygusuz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatları, bazı illerin baro temsilcileri ve kadın sivil toplum kuruluşu üyeleri katıldı. Ceren Özdemir davası son dakika gelişmeleri sizlerle..

CEREN ÖZDEMİR CİNAYETİ DAVASINDA KARAR VERİLDİ Mİ?

Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

CEREN ÖZDEMİR NASIL ÖLDÜ?

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık'ta Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu binaya girerken bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, katil zanlısı olarak gözaltına alınan Özgür Arduç tutuklanmıştı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca Arduç hakkında Özdemir'i öldürmesi sebebiyle "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle, polis memurlarını bıçakla yaralaması sebebiyle de iki kez "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılması istemiyle Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde iki kamu davası açılmıştı.

İddianamelerde, sanık hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesi uyarınca ceza indirimi yapılmaması talebinde de bulunulmuştu.