Ceren Özdemir mezarı başında anıldı

Ulubey ilçesi Kumanlar Mahallesi'ndeki mezarı başında düzenlenen anma programına, Ceren'in annesi Güfer, babası Yılmaz, ablası Gizem Özdemir ile yakınlarının yanı sıra Ordu Alevi Kültür Deneği üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Ceren Özdemir için burada dualar edildi, türküler söylendi. Ayakta durmakta zorluk çeken anne Güfer Özdemir, kızının mezarı başında gözyaşı döktü.

Baba Yılmaz Özdemir, gazetecilere, derneğin bu programını geleneksel hale getirdiğini belirterek, "Her ölüm yıl dönümünde mezarı üstünde bir anma etkinliği düzenleniyor. Yani çok da söylenecek bir şey yok. Acımız çok büyük gerçekten. Eşimin durumunu gördünüz. Buraya geldiğimizde çok kötü oluyoruz." dedi.

Ordu Alevi Kültür Derneği adına da Sakine Kuzu, konuşma yaptı.

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık 2019'da Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu binaya girerken bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.

Olayın faili Özgür Arduç'a Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesince davanın 20 Ocak 2020'deki ikinci duruşmasında "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmiş, Yargıtay 1. Ceza Dairesi cezayı 5 Ekim 2021'de onamıştı.