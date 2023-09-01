İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Eylül 2023 Cuma / 16 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,7162
  • EURO
    29,0357
  • ALTIN
    1673.97
  • BIST100
    8033.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ''Ceren Özdemir'in katili açık cezaevine alındı'' iddiasına Bakan Tunç'tan yalanlama
Güncel

''Ceren Özdemir'in katili açık cezaevine alındı'' iddiasına Bakan Tunç'tan yalanlama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ceren Özdemir cinayetinin hükümlüsünün açık cezaevine alındığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

AA1 Eylül 2023 Cuma 15:11 - Güncelleme:
''Ceren Özdemir'in katili açık cezaevine alındı'' iddiasına Bakan Tunç'tan yalanlama
ABONE OL

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından, Ordu'da evinin önünde öldürülen Ceren Özdemir'in katilinin açık cezaevine alındığı iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

"Ordu'da evinin önünde Ceren Özdemir'i vahşice öldüren ve ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 30 yıl 58 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan hükümlünün açık cezaevine alındığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesini kullanan Tunç, açıklamasında şunları kaydetti:

"Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlü, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiği için kanun gereğince açık ceza infaz kurumuna ayrılamaz. Bu gerçek bilinmesine rağmen; kamuoyumuzda infiale sebep olabilecek bu asılsız iddianın adli yılın açıldığı bugün ortaya atılmış olması adalete duyulan güveni sarsmaya yönelik bir girişimdir. En temel basın ilkelerine dahi uyulmadan yapılan yalan haber ve dezenformasyon; en başta Ceren Özdemir kızımızın ailesini derinden üzecektir. Halkın haber alma özgürlüğünü suiistimal eden, kamu barışını bozmaya yönelik, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma girişimlerine karşı hukuki süreç başlatılmıştır."

  • adalet bakanı
  • cinayet hükümlüsü
  • açık cezaevi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.