İSTANBUL 15°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,5871
  • EURO
    7,2483
  • ALTIN
    342.317
  • BIST100
    90113.7
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ceren'in katili polislere saldırıdan ikinci kez hakim karşısında
Güncel

Ceren'in katili polislere saldırıdan ikinci kez hakim karşısında

Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) katil zanlısı Özgür Arduç'un (36) yakalandığı sırada 2 polis memurunu yaraladığı gerekçesiyle 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçundan açılan davanın görülmesine devam edildi. Duruşmaya (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan Özgür Arduç'un koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve eldiven taktığı görüldü.

DHA31 Mart 2020 Salı 10:45 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 10:45
ABONE OL

Ordu’nun Altınordu ilçesine bağlı Zaferi Milli Mahallesi’nde, 3 Aralık 2019 akşamı yaşanan olayda, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi balerin Ceren Özdemir, bale kursundan çıkıp evinin önüne geldiği sırada kendisini takip eden cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı Özgür Arduç, ertesi gün, kent merkezinde, esnaf tarafından yakalanıp, polise teslim edildi. Ancak zanlı, bindirildiği polis otosunda 2 polis memurunu bıçaklayarak, yaraladı.

CEREN DAVASINDA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI VERİLDİ

Tutuklanan zanlı Özgür Arduç, Ceren Özdemir'i öldürmesine yönelik eyleminden dolayı Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamada, 'canavarca hisle kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırıldı.

POLİSLERE SALDIRIDAN HAKİM KARŞISINDA

2 polis memuruna yönelik eyleminden dolayı 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçundan açılan davanın yargılanmasına ise devam edildi.

Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, polis memurları Zeki Çelik ve Haydar Değerli katılmazken, taraf avukatları geldi. Van'daki cezaevinden duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan Özgür Arduç'un koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve eldiven taktığı görüldü. Arduç, mahkeme başkanının, "Söyleyeceğin var mı?" sorusuna "Yok" yanıtını verdi. Yaralanan polis memurlarından Zeki Çelik'te geçici duyu ve organ kaybı oluştuğu bildirilen raporun kendilerine ulaştığını açıklayan mahkeme başkanı, polis memuruyla ilgili Adli Tıp Kurumu'ndan kati rapor istenmesine karar vererek, duruşmayı, 18 Haziran 2020 tarihine erteledi.

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi yapıldı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Pentagon'dan Çin ve Rusya'ya karşı hamle: Gizli tutulması talep edildi
Pentagon'dan Çin ve Rusya'ya karşı hamle: Gizli tutulması talep edildi

Pentagon'dan Çin ve Rusya'ya karşı hamle: Gizli tutulması talep edildi

Dünyaya koronavirüsü bulaştıran kişinin kimliği ortaya çıktı
Dünyaya koronavirüsü bulaştıran kişinin kimliği ortaya çıktı

Dünyaya koronavirüsü bulaştıran kişinin kimliği ortaya çıktı

Avrupa Birliği bitecek
Avrupa Birliği bitecek

Avrupa Birliği bitecek

Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama
Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama

Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.