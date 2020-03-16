İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,4159
  • EURO
    7,1391
  • ALTIN
    306.064
  • BIST100
    87349.2
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cesedi minibüste bulundu! 2 kişi gözaltına alındı
Güncel

Cesedi minibüste bulundu! 2 kişi gözaltına alındı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde İbrahim Hışıl'ın (46), minibüste sırtından bıçaklanmış cansız bedeni bulundu. Jandarma, Hışıl'ın 1 yıl önce kaçırıp, bir süre ilişki yaşadığı kadın ile kocasını gözaltına aldı.

DHA16 Mart 2020 Pazartesi 15:55 - Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 15:55
ABONE OL

Güzelçamlı Mahallesi'nde, dün saat 23.00 sıralarında, farları yanık ve lastikleri patlak minibüs olduğunu fark eden çevredekiler, jandarmaya bildirdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, minibüsün içine bakınca kanlar içinde yatan kişiyi görüp, sağlık ekibi çağırdı. Aracın kapısının açılmasının ardından sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, sırtından bıçaklanan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma, üzerinden çıkan kimlikten, cansız bedenin İbrahim Hışıl'a ait olduğunu belirledi. Mermer atölyesinde işçi olarak çalıştığı ve eski eşinden 1 çocuğu bulunduğu öğrenilen Hışıl'ın cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, İbrahim Hışıl'ın 1 yıl önce kaçırıp, bir süre ilişki yaşadığı ileri sürülen kadın ile kocasını gözaltına aldı. 

Gözaltına alınan 2 şüpheliden Nurcan K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüpheli, Nurcan K.'nin eşinin ise jandarmadaki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi. 

Umman'da şok görüntü: Karıncalar sokakları istila etti

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye'nin cehennem silahı: ÇMRS
Türkiye'nin cehennem silahı: ÇMRS

Türkiye'nin cehennem silahı: ÇMRS

Savaş eğitimine başladık
Savaş eğitimine başladık

Savaş eğitimine başladık

Test sonuçları belli oldu
Test sonuçları belli oldu

Test sonuçları belli oldu

ABD'de kaos! Halk isyanda... Trump: Sorumluluk almıyorum
ABD'de kaos! Halk isyanda... Trump: Sorumluluk almıyorum

ABD'de kaos! Halk isyanda... Trump: Sorumluluk almıyorum
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.