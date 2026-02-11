Cesedi Sakarya'da bulunmuştu: Ordu'da toprağa verildi

Olay, 9 Şubat tarihinde Sakarya'nın Karasu ilçesi Yenimahalle mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, deniz kıyısında hareketsiz halde yatan kişiyi fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede hayatını kaybeden şahsın, Mustafa Ünlü'ye (63) ait olduğu belirlendi. İstanbul'dan aldığı balıkçı teknesiyle Ordu'ya döndüğü öne sürülen Ünlü'nün teknesinin batmış olma ihtimaline karşı ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.

ORDU'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Mustafa Ünlü'nün cenazesi bugün, memleketi Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Yalıköy Mahallesi'ne getirildi. Ünlü, Yalıköy Merkez Camisi'nde kılınan öğle namazı sonrası aynı mahallede toprağa verildi. Cenaze törenine Ünlü'nün ailesi ve yakınları ile çok vatandaş katıldı.