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Ceset bulunmuştu: Villadaki yangında korkunç şüphe

Bursa'da, villada çıkan yangında Mustafa Şentürk'ün (52) cesedi bulundu, Ali Vurgun (49) ağır yaralandı. Şentürk'ün öldürülüp, cesedinin ateşe verildiği ihtimali üzerinde durulurken, koşarak dışarı çıkan Vurgun'un üzerindeki alevlere çevredekilerin müdahalesi kameraya yansıdı.

DHA29 Mart 2024 Cuma 14:32 - Güncelleme:
Ceset bulunmuştu: Villadaki yangında korkunç şüphe
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Osmangazi ilçesi İnkaya Mahallesi İlkadım Caddesi'nde 3 katlı villanın giriş katında oturan Ali Vurgun'un evinde dün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın sırasında kıyafetleri yanan Vurgun evden koşarak çıktı. Çevredekiler müdahale ederek Ali Vurgun'un üzerindeki elbiseleri çıkardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ali Vurgun Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 30 dakikalık çalışmayla yangını kontrol altına alıp söndürdü.

Ekiplerdin binada yaptığı incelemede Mustafa Şentürk'ün cesedi bulundu. Şentürk'ün cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şentürk'ün öldürüldükten sonra cesedinin ateşe verildiği ihtimali üzerinde duran polis, soruşturmayı sürdürüyor.

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