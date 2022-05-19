Çeşme Belediye Başkanı Oran'dan 19 Mayıs töreninde tepki çeken hareket! ''Alın şunu buradan''

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İzmir'in Çeşme ilçesinde tören düzenlendi.

Tören öncesi alanda gerginlik yaşandı. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ve beraberindeki heyet yürüyüş sırasında gençlik bandosunun önüne geçmek istedi.

Yaşanan karışıklığa bir vatandaş tepki gösterirken 'Çocukların arkasından gelin. Gençlik bayramı değil mi bu' sözleriyle tepki gösterirken, Çeşme Belediye Başkanı Oran'ın "Sen kimsin? Alın şunu buradan" çıkışı ortamı daha da gerdi.

AK PARTİ'DEN TEPKİ

AK Parti Çeşme İlçe Başkanı Av. Yeliz Karataş duruma sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Karataş şunları yazdı: CHP'nin Çeşme Belediye Başkanı Oran, belli ki 19 Mayıs'ı Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı değil; kendi bayramı sanmış! Törenlerde, beraberindeki belediye bandosuyla gençlik bandosunun önüne geçmek istemeleri ve yarattıkları itiş kakış başka türlü açıklanamaz!

Gerçek yüzleri işte böyle ortaya çıkıyor! Atatürk'ü anmak ve gençliğin önünü açmak umurlarında değil! Onlar için varsa yoksa gösteriş! Ego ve şiddet ruhundan ibaretler! Ama iyi bilsinler ki; taşıdıkları bu zihniyete, o önlerine geçmek istedikleri gençlik son verecek!