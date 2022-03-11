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Çeşme'de kar yağışı etkili oldu

İzmir'in Çeşme ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle İzmir-Çeşme Otoyolu'nda maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

DHA11 Mart 2022 Cuma 13:13 - Güncelleme: 11 Mart 2022 Cuma 13:13
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Çeşme'nin yüksek kesimlerinde dün gece saatlerindekar yağışı etkili oldu. Yağışı nedeniyle İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Zeytinlik mevkisi beyaza büründü. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri otoyolda tuzlama ve küreme çalışmaları yaptı. Kayganlaşan otoyolda maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Ekiplerin küreme ve tuzlama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

KAR YAĞIŞI SÜRECEK

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının Çeşme Yarımadası'nda ve yüksek kesimlerde aralıklarla devam edeceğini, ilçe merkezinde ise kar beklenmediğini bildirdi. Kent genelinde hava sıcaklığının pazartesi gününe kadar düşük olacağı, geceleri ise sıfırın altına düşebileceği belirtildi.

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