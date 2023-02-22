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Güncel

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hasar tespitine ilişkin kamu spotu yayınladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından yürütülen hasar tespit çalışma sürecini anlatan kamu spotu yayınladı.

AA22 Şubat 2023 Çarşamba 11:56 - Güncelleme:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hasar tespitine ilişkin kamu spotu yayınladı
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 11 ili etkileyen depremler sonrasında yürütülen hasar tespitleriyle ilgili kamu spotunda, vatandaşların bilgi edinme ve itiraz süreçleri yer aldı.

Videoda, hasar tespit çalışmalarının tüm dünya literatüründe yer aldığı gibi gözlemsel incelemeye dayalı olduğu, bu incelemede binaların kolon, perde, kiriş gibi taşıyıcı olan ve bölme duvar ve kaplama gibi taşıyıcı olmayan elemanlarında oluşan hasarların belirlendiği kaydedildi.

Tespit çalışmalarında, binaların hasarsız, az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık olarak sınıflandırıldığı belirtildi.

- "BİNANIZIN HASAR DURUMU E-DEVLET YA DA WWW.HASARTESPİT.CSB.GOV.TR ADRESİNDEN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ"

Ağır hasarlı ve acil yıkılacak binaların kesinlikle kullanılmaması gerektiği belirtilen kamu spotunda, şu bilgilere yer verildi:

"Hasarsız ve az hasarlı binalar tamamen kullanılabilirken, orta hasarlı binaların detaylı deprem performanslarının değerlendirilmesi gerekmektedir. Ağır hasarlı ve acil yıkılacak binaların kesinlikle kullanılmaması ve kontrollü bir şekilde yıkımının gerçekleştirilmesi zorunludur. Binanızın hasar durumunu e-Devlet ya da 'www.hasartespit.csb.gov.tr' adresinden öğrenebilir, hasar tespit başvurularınızı bu adreslerden yapabilir, veya afet bölgelerindeki mobil iletişim merkezlerine başvurabilirsiniz."

Videoda, hasar tespit sonuçlarının mahalle muhtarlıklarında ilan edilmesinin ardından 1 aylık itiraz süresinin bulunduğu bilgisi de aktarıldı.

Bu süre içinde vatandaşların e-Devlet üzerinden ve iletişim ofislerinden itiraz başvurularını yapabileceği, başvurular doğrultusunda yeniden hasar tespitinin yapılarak kesin sonuç elde edileceği kaydedildi.

  • Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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