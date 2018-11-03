Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Deprem ülkesiyiz. Ülkemizin her yerinde dönüşmesi gereken yaklaşık 5 milyon konut var

Kurum, bazı temas ve incelemeler için geldiği Tekirdağ'da, Muratlı Karma Organize Sanayi Bölgesi ile Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki atık su tesislerini, ardından da Çorlu'daki eski devlet hastanesinin bulunduğu 30 bin metrekareye yapılacak millet bahçesi alanını inceledi.

Kurum, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Ergene Havzası Koruma Eylem Planı'nın, Türkiye'nin en büyük çevre projesi olduğunu söyledi.

Tekirdağ'da 5 atık su arıtma tesisinin tamamlanmasının ardından Ergene Nehri'nin temiz akacağını ifade eden Kurum, "Giren su ile çıkan suyun arasındaki farkı da gözlerimizle net bir şekilde gördük. İnşallah 2019 sonu itibarıyla bu projenin tamamının bitmesiyle nehirler, eskisi gibi balıkların olduğu, kenarında piknik yapılabilen yerler haline gelecek. Bununla ilgili biz de Bakanlık olarak bu işin takipçisi olacağız." diye konuştu.

Kurum, kente yeni projeler kazandıracaklarını da anlatarak, şunları kaydetti:

"Deprem ülkesiyiz. Ülkemizin her yerinde dönüşmesi gereken yaklaşık 5 milyon konut var. Bu konutları öncelik sırasına göre tüm ilçelerde, tüm şehirlerimizde dönüştüreceğiz. Tabii burada yapacağımız dönüşümde, yeni konutların yerel mimariye, yerel altyapıya uygun, gerçekten yatay yapılaşmış konutlar olması gerekiyor. Dönüştürdüğümüz konutların örnek projeler olması gerekiyor."

"Çanakkale Köprüsü istihdam açısından çok önemli"

Eski hastanenin olduğu alanda 30 dönümlük millet bahçesini Çorlu'ya kazandıracaklarını aktaran Kurum, "Burada gençlerimiz ve yaşlılarımız vakit geçirecekler. Her türlü sosyal faaliyeti burada rahatça yapabilecekler. Bunun dışında da yine içerisinde bir millet kıraathanemiz olacak. Burada gençlerimiz kitap okuyacaklar, internet alabilecekler. Bunun da Çorlumuza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." şeklinde konuştu.

Kurum, Tekirdağ'da Çanakkale Şehitliği Anıtı'nın olduğu alanın da millet bahçesi olarak değerlendirileceğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çalışmaları Valiliğimiz hızlı şekilde sürdürecek ve projeyi en kısa zamanda Tekirdağ'a kavuşturacağız. Tekirdağ Organize Sanayi Bölgesi'yle alakalı vekillerimiz zaten takibini yapıyorlar. Burayı da inşallah kısa zamanda Tekirdağımıza kavuşturuyor olacağız. Bildiğiniz gibi burası bir sanayi bölgesi. Türkiye'deki sanayi üretiminin, tekstil üretiminin yapıldığı en önemli merkezlerden biri. Çanakkale Köprüsü ki o da hızlı bir şekilde inşaatı devam ediyor. O da 2023'te tamamlandığı zaman bölge, lojistik anlamda da Marmara'yla bütünleşik yol ağına kavuşmuş olacak. Bu da yine istihdam açısından çok önemli."

Bakan Kurum daha sonra Çorlu Erzurumlular Derneği'ni ziyaret etti.