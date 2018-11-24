Ceyhan'da yürütülen terör operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde yapılan bölücü terör örgütü PKK operasyonunda 5 şahıs gözaltına alındı.
- İHA
Adana Emniyet Müdürlüğü Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Gurup Amirliği ekipleri bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı ileri sürülen şahısları belirledi. Polis, belirlenen zanlıların yakalanması için şafak vakti özel harekat polisinin de katılımıyla operasyon yaptı. Yapılan operasyonda V.B., E.Ö., İ.A., M.S.Ö., Ş.K. yakalandı. Zanlılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülerek sorguya alındı.
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