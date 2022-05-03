İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mayıs 2022 Salı / 2 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8136
  • EURO
    15,6055
  • ALTIN
    889.161
  • BIST100
    2430.55
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden o iddialara yalanlama: Algı oluşturmayı amaçlayan olaylara itibar etmeyin
Güncel

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden o iddialara yalanlama: Algı oluşturmayı amaçlayan olaylara itibar etmeyin

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nce (CTE) bazı platformlarda yer alan 'Hasta tutuklu Naif İşçi'ye ölüm tehdidi' başlıklı haberlerin çarpıtma ve gerçek dışı olduğu belirtilerek, 'Gerçeklikten uzak ve kurumlarımıza yönelik olumsuz algı oluşturmayı amaçlayan bu tür iddialara itibar edilmemelidir' denildi.

AA3 Mayıs 2022 Salı 22:25 - Güncelleme:
ABONE OL

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden, Ahlat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki hasta tutuklu Naif İşçi'nin "ölümle tehdit edildiğine" ilişkin haber ve paylaşımların tamamen çarpıtmalardan ve gerçek dışı iddialardan oluştuğu bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın-yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan "Hasta tutuklu Naif İşçi'ye ölüm tehdidi" başlıklı haberlere ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

İddialar üzerine yapılan inceleme sonucu adı geçen kişinin, Ahlat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olarak barındırıldığı belirtilerek "Habere konu olan durumun başka bir hükümlü ile arasında geçen bir olaya dayandığı ve iki hükümlü hakkında da adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı, hükümlülere 'kurumda korku, kaygı veya panik yaratabilecek biçimde söz söylemek veya davranışta bulunmak' suçundan disiplin cezası verildiği anlaşılmıştır." ifadesine yer verildi.

İdari soruşturmada, hükümlü İşçi'nin verdiği savunmada herhangi bir kişiden şikayetçi olmadığını beyan ettiği bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kurum personeli hakkında da şikayeti bulunmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu haberler tamamen çarpıtmalardan ve gerçek dışı iddialardan oluşmaktadır ve kurum uygulamalarıyla kesinlikle bağdaşmamaktadır. Gerçeklikten uzak ve kurumlarımıza yönelik olumsuz algı oluşturmayı amaçlayan bu tür iddialara itibar edilmemelidir."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.