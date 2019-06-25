Cezaevi aracı kaza yaptı DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, tutukluları taşıyan cezaevi nakil aracı, yoldan çıkıp yeşil alana girdi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza sonrası tutuklular, çağrılan başka araçla adliyeye götürüldü.