Bilecik’te cezaevi firarileri yakalandı
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince cezaevi firarisi 3 şahıs yakalandı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, cezaevinden firar ettikleri tespit edilen 3 şüpheli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucunda yakalandı. Cezaevi firarileri M.Ç., G.B. ve U.G. işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan firari sanıklar tutuklanarak Bilecik M tipi Kapalı cezaevine gönderildi. Ayrıca firari sanıklar M.Ç. ve G.B.’nin motosiklet hırsızlığı suçundan da arandıkları tespit edildi.
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