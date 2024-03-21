İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mart 2024 Perşembe / 12 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,426
  • EURO
    35,589
  • ALTIN
    2299.87
  • BIST100
    8955.12
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cezaevinden çıktı, soluğu sokakta aldı! Ekrem İmamoğlu'nun fonladığı trol FETÖ'cü çıktı
Güncel

Cezaevinden çıktı, soluğu sokakta aldı! Ekrem İmamoğlu'nun fonladığı trol FETÖ'cü çıktı

Ekrem İmamoğlu'nun fonladığı, eski Cumhuriyet Savcısı Uğur Gürses'in FETÖ'nün kurduğu hakim-savcı çalışma evlerinde adli-idari yargı sınav soruları verilerek Cumhuriyet Savcısı olduğu ortaya çıktı. Hain 15 Temmuz darbesi sonrası tutuklanarak cezaevine gönderilen Uğur Gürses, 6 yıl 3 ay hapis cezasının ardından Ekrem İmamoğlu'na destek için sokaklara çıkıp, insanları rencide edecek sözler kullanarak röportaj yaptı.

21 Mart 2024 Perşembe 09:23 - Güncelleme:
Cezaevinden çıktı, soluğu sokakta aldı! Ekrem İmamoğlu'nun fonladığı trol FETÖ'cü çıktı
ABONE OL

31 Mart yerel seçimleri yaklaşmasıyla birlikte çanta çanta dolarlarla gündeme gelen CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyadaki trolleri de çoğaldı. İşi sadece Ekrem İmamoğlu'nu ön plana çıkarmak olan trollerden en son ifşa olanı ise FETÖ'cü eski Cumhuriyet Savcısı Uğur Gürses çıktı.

FETÖ ÇALIŞMA EVLERİNDE SINAV SORULARI GETİRİLMİŞ

Uğur Gürses, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından deşifre olan FETÖ üyesi Cumhuriyet Savcılarından çıktı. Hain darbe girişimi sonrasında ihraç edilen Gürses, tutuklandı. Marmara Üniversitesinde öğrenim görürken, FETÖ'ye ait evlerde kaldığı ve örgütün bütün toplantılarına katıldığı ortaya çıkan Gürses'in 2008 yılında örgüt üyeleri için FETÖ tarafından kurulan hakim-savcı çalışma evlerinde sınava hazırlandığı ortaya çıktı. Gürses hakkında hazırlanan iddianamede yer verilen ifadelere göre, M.A. isimli örgüt üyesi Uğur Gürses ile birlikte Ankara'da Dikmen Caddesinde örgüt tarafından oluşturulan hakim-savcı çalışma evlerinde kaldığını anlattı.

M.A ifadesinde "Ankara'da çalışma evleri olduğunu söyleyerek beni Ankara'ya yönlendirdiler. O evde Şanlıurfa Siverek'te Cumhuriyet Savcısı olduğu dönemde ihraç olan Uğur Gürses de vardı. Bu evde kaldığımız süre boyunca 2008 yılı adli ve idari hakimlik savcılık sınavlarına girdik. Günde 10 saate yakın ders çalıştık. Evde kaldığımız süre boyunca B.Ö. bir iki kez bize deneme sınavı getirip çözdürmüştü. İdari yargı sınavını ben ve C.B. kazandık. Adli yargı sınavını ise V.D. ile Uğur Gürses kazandı. Yine evde bulunanlardan M.Y.nin ise 2009 yılında yapılan sınavı kazandığını duydum" dedi.

TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİNDEN CEZA ALDI, ÇIKTI TROL OLDU

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Uğur Gürses, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezaevinden çıkan FETÖ'cü Cumhuriyet Savcısı Uğur Gürses, "UBE Haber" adı altında sosyal medya hesapları kurup sözde sokak röportajcısı oldu. İstanbul da seçimlere ilişkin güya sokak röportajı yapıyormuş algısı yaratan Gürses, açıktan Ekrem İmamoğlu trolü oldu. Sosyal medya hesabında paylaştığı bütün röportajlarda açıkça Ekrem İmamoğlu'nu ön plana çıkaran Gürses, bütün röportajlarında da muhtemelen tanınmamak için gözlük kullanıyor.

YAŞLI ADAMLA DALGA GEÇİP YILIN KAPAĞI DİYE İMAMOĞLU'NU ETİKETLEDİ

Sosyal medya hesabından yayınladığı röportajında pazarda yaşlı bir adamla röportaj yapan FETÖ'cü eski Cumhuriyet Savcısı Uğur Gürses, hükümete destek veren yaşlı adamla dalga geçtikten sonra "yılın kapağı" diye paylaştı. Gürses, paylaşımına Ekrem İmamoğlu'nu da etiketlemeyi ihmal etmedi. Gürses'in diğer paylaşımlarında da sürekli Ekrem İmamoğlu güzellemesi yapması, onun paralı trolü olduğu yorumlarını getirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.