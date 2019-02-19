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Cezaevine gönderilen bellekten FETÖ elebaşının görüntüleri çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği iddiasıyla tutuklanan şüpheliye gönderilen takım elbisenin cebinde bulunan harici bellekte, örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in sohbet videolarının da yer aldığı tespit edildi.

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AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, önceden FETÖ'ye bağlı bir dershanede öğretmen olarak çalışan ve örgüt üyeliği iddiasıyla tutuklanarak Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevine konulan E.K, duruşmaya çıkmadan önce eşi Ü.K'dan takım elbise istedi.
 
İÇ CEBİNDE FLASH BELLEK
 
Ü.K, kargo aracılığıyla takım elbiseyi cezaevine yolladı. Cezaevinde yapılan kontrolde takım elbisenin ceket iç cebinde bir flash bellek olduğu belirlendi. Konu, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına bildirildi. Başsavcılık, konuya ilişkin idari ve adli soruşturma başlattı.
 
Edirne Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, incelemek üzere belleğe el koydu. Ekipler, hedefi dışında açılması durumunda içerisindeki bilgileri silebilecek özellikte ayarlanmış olabileceği ihtimaline karşı belleğin imajını aldı.
 
Yapılan incelemede belleğin içerisinde ders notlarıyla FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "sohbet" videolarının da olduğu tespit edildi.

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