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Cezaevlerinde 260 bin 144 kişinin bulunduğu açıklandı

Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde 260 bin 144 kişi bulunmaktadır. Bunların 202 bin 434'ü hükümlü, 57 bin 710'u ise tutukludur.

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Adalet Bakanı Gül'ün konuşmasından bazı satırbaşları:

"Cezaevlerinde 260 bin 144 kişi bulunmaktadır. Bunların 202 bin 434'ü hükümlü, 57 bin 710'u ise tutukludur."

"FETÖ ile mücadele aynı zamanda Türk yargısının bir bağımsızlık ve saygınlık mücadelesidir. Bu mücadeleyi yargının saygınlığını yükselterek, toplumun adalet inancını yine yücelterek sürdüreceğiz."

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