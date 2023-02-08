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Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ve desteğini sundu.

AA8 Şubat 2023 Çarşamba 01:10 - Güncelleme:
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
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Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tebbun'un Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Tebbun, kardeşi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, bir kez daha Cezayir halkı ve kendi adına taziyelerini sundu." ifadesi kullanıldı.

Tebbun, açıklamada, Cezayir'in Türkiye halkının başına gelen bu felaketi aşmak üzere "Kardeş Türkiye'nin" yanında yer aldığına dikkati çekerek, ülkesinin Türkiye'yle tam dayanışma içinde ve her türlü yardımı sunmaya hazır olduğunu vurguladı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Tebbun'a Cezayir'in meydana gelen depremin ilk anlarından itibaren Türkiye'ye yardım eli uzatmasından dolayı teşekkür ettiği ve Cezayir'in dayanışma içindeki duruşunu takdir ettiği kaydedildi.

Tebbun, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı göndermişti.

Cezayir, Cumhurbaşkanı Tebbun'un talimatıyla pazartesi günü, Türkiye'ye 89 kişiden oluşan bir arama kurtarma ekibi göndermişti.

  • Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • pazarcık

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