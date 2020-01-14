Cezayir'den Libya sınırı yakınlarında askeri tatbikat

Cezayir devlet televizyonunun haberine göre, Ayn Emanas bölgesinde düzenlenen "Burkan 2020" tatbikatına kara ve hava kuvvetleri katıldı.
Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Said Şangariha tarafından denetlenen tatbikatta gerçek mühimmat kullanıldı.
Tatbikatla, harp yeteneklerinin güçlendirilmesi, ordudaki kuvvetler arasında iş birliğinin sağlanmasının yanı sıra liderlerin, muhtemel tehditler karşısında operasyon planlama ve uygulama konusunda pratik yapmasının hedeflendiği belirtildi.
Tatbikatın komşu ülke Libya'daki askeri tırmanışla aynı günlere denk gelmesi dikkati çekiyor.
Cezayir'de geçen ay Ahmed Kayid Salih'in hayatını kaybetmesinin ardından Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun tarafından Genelkurmay Başkanlığına atanan Şangariha dün ülkenin güneydoğusunda yer alan sınır bölgesindeki askeri birlikleri ziyaret etmişti.
Tebbun başkanlığında geçen günlerde düzenlenen Yüksek Güvenlik Konseyi toplantısında, başta askeri gerginliğin tırmandığı Libya hattı olmak üzere güney sınırında güvenliği artırma kararı alınmıştı.