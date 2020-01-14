İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8832
  • EURO
    6,5473
  • ALTIN
    291.884
  • BIST100
    121423
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cezayir'den Libya sınırı yakınlarında askeri tatbikat
Güncel

Cezayir'den Libya sınırı yakınlarında askeri tatbikat

Cezayir ordusu, ülkenin güneydoğusunda Libya sınırı yakınlarında askeri tatbikat gerçekleştirdi.

AA14.01.2020  23:24 - Güncelleme: 14.01.2020  23:24

Cezayir devlet televizyonunun haberine göre, Ayn Emanas bölgesinde düzenlenen "Burkan 2020" tatbikatına kara ve hava kuvvetleri katıldı.

Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Said Şangariha tarafından denetlenen tatbikatta gerçek mühimmat kullanıldı.

Tatbikatla, harp yeteneklerinin güçlendirilmesi, ordudaki kuvvetler arasında iş birliğinin sağlanmasının yanı sıra liderlerin, muhtemel tehditler karşısında operasyon planlama ve uygulama konusunda pratik yapmasının hedeflendiği belirtildi.

Tatbikatın komşu ülke Libya'daki askeri tırmanışla aynı günlere denk gelmesi dikkati çekiyor.

Cezayir'de geçen ay Ahmed Kayid Salih'in hayatını kaybetmesinin ardından Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun tarafından Genelkurmay Başkanlığına atanan Şangariha dün ülkenin güneydoğusunda yer alan sınır bölgesindeki askeri birlikleri ziyaret etmişti.

Tebbun başkanlığında geçen günlerde düzenlenen Yüksek Güvenlik Konseyi toplantısında, başta askeri gerginliğin tırmandığı Libya hattı olmak üzere güney sınırında güvenliği artırma kararı alınmıştı.

İşte Kanal İstanbul'un son tanıtım filmi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Hafter neden apar topar kaçtı? İşte kaçışın perde arkası
Hafter neden apar topar kaçtı? İşte kaçışın perde arkası

Hafter neden apar topar kaçtı? İşte kaçışın perde arkası

Rusya'dan çok sert açıklama: Bu saldırı doruk noktasıydı
Rusya'dan çok sert açıklama: Bu saldırı doruk noktasıydı

Rusya'dan çok sert açıklama: Bu saldırı doruk noktasıydı

İmamoğlu'nun son kararı bardağı taşırdı!
İmamoğlu'nun son kararı bardağı taşırdı!

İmamoğlu'nun son kararı bardağı taşırdı!

Darbeci Hafter savaş istiyor! Moskova'yı 'imzasız' terk etti
Darbeci Hafter savaş istiyor! Moskova'yı 'imzasız' terk etti

Darbeci Hafter savaş istiyor! Moskova'yı 'imzasız' terk etti
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.