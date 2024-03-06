CHP 7 ilde sandık görevlisi bulunduramayacak

CHP genel başkan yardımcıları Burhanettin Bulut, Gül Çiftçi ve Volkan Demir, parti genel merkezinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Gazetecilerin mahalli idareler seçim sürecine ilişkin sorularını cevaplayan CHP'li Bulut parti içi tartışmalara ilişkin, "Dikkat edin farklı fikirler ifade edenler neredeyse trolleşmiş durumdalar. Şu anda hele hele seçim dönemine girilmiş bir süreçte bazı arkadaşlarımızın yaptığı parti içi muhalefet değil, parti içi kötülük. CHP'ye değil, aslında memlekete bu kötülüğü yapıyorlar. Yakın zamanda yine böyle birkaç isim sosyal medya üzerinden akla ziyan iftiralar attılar. Bunun iftira olduğu belli olmasına rağmen bunu devam ettirdiler. Bunun kimseye faydası yok. Bunun kendilerine de faydası yok" dedi.

Çiftçi, ise 2023'teki genel seçimlerde İYİ Partinin adayını destekledikleri için seçime katılmadıkları şehirler olduğunu, bu nedenle Seçim Kanunu gereği Aksaray, Bayburt, Bitlis, Çankırı, Gümüşhane, Muş ve Yozgat'ta sandık görevlisi bulunduramayacaklarını kaydederek, "Buralarda müşahit ve avukat örgütlenmesi yoluyla süreci takip edeceğiz." diye konuştu.