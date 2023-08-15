CHP anketçisi bile ilan etti: Başkan Erdoğan hayatının en kolay seçimine hazırlanıyor

Türkiye, 14 ve 28 Mayıs'ta sandık başına giderek milletvekillerini ve cumhurbaşkanını seçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında 12'nci seçim yenilgisini tadan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bozgundan anketleri sorumlu tuttu. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında, seçimlerde neden kaybettiklerine ilişkin kendisine yöneltilen soruları cevaplayan CHP lideri, suçu CHP yandaşı anket firmalarına atıp, "Bütün anket firmaları kazanacağımızı söylüyordu biz de kazanacağımıza inanıyorduk." dedi.

Bilindiği üzere muhalefete yakınlığıyla bilinen isimlerin sahip olduğu anket şirketleri, Kılıçdaroğlu'nun seçimi ilk turda kazanacağını öne sürmüş, yüzde 10'lara varan sapmalarla kamuoyunu yanılttıkları ortaya çıkmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NUN ANKETÇİSİ KULAT'TAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A YARANMA PAYLAŞIMI

Kılıçdaroğlu'nun CHP yandaşı anket firmalarını hedef alması sonrası bugün dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP'nin anketçisi olarak bilinen MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Kulat, paylaşımında, "Çok partili demokrasi tarihimizin en uzun soluklu hükümetlerini inşaa eden ve girdiği her seçimde milletin teveccühüyle 1. olma vasfını kimseye kaptırmayan AK Parti'nin 22. Yaşını Gn. Bşk. ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında kutlar; başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Kulat paylaşımından birkaç saat önce ise şu ifadelere yer vermişti:

"Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan hayatının en zor seçimini KAZANDI şimdi hayatının en kolay seçimine hazırlanıyor. Bu seçimi kolaylaştırma konusunda da MUHALEFET ELİNDEN GELEN KATKIYI sağlıyor. Kazanan iktidar; kazandıran muhalefettir. Asist yapan muhalefet; gol atan belli."

CHP'NİN ANKETÇİSİ MEHMET ALİ KULAT ANKETLERİNDE NE SÖYLEDİYSE TERSİ ÇIKMIŞTI



CHP yandaşı Mehmet Ali Kulat, 14 Mayıs seçim sonuçlarının netleşmesi sonrası, seçim öncesinde yaptığı analizlerle gündem olmuştu. Kulat'ın 6,4 oy alacak dediği MHP, 10,1 oy alırken 29,2 oy alacağını ön sürdüğü CHP dört partinin desteğine rağmen ise yüzde 25'lerde kalmıştı. Kulat, Kılıçdaroğlunun yüzde 50,9 ile ilk turda kazanacağını da iddia etmişti. Seçimlerin ilk turunda Kılıçdaroğlu, Erdoğan'dan 2 milyon 600 bin fark yemişti. Erdoğan yüzde 49.52, Kılıçdaroğlu yüzde 44.88 oranında oy almıştı.

SEÇİMLERİN İKİNCİ TURUNDA 'ERDOĞAN KAZANACAK' DEDİLER



MAK Danışmanlık, 28 Mayıs seçimleri öncesinde ise kararsız seçmenin araştırmaya dâhil edilmediği anket sonucunda, Erdoğan'ın yüzde 52,3, Kılıçdaroğlu'nun ise yüzde 47,7 oy oranında oy alacağını iddia etmişti.