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  • CHP anketçisinden Mansur Yavaş'a soğuk duş! Seçmenin fikri değişiyor
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CHP anketçisinden Mansur Yavaş'a soğuk duş! Seçmenin fikri değişiyor

14-28 Mayıs seçimlerinde asılsız verilerle manipülasyon yapan muhalefetin anketçisi olarak bilinen ORC Araştırma'dan Mansur Yavaş'ı üzecek bir anket geldi. Ankette, bir dönem Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı hayali kuran ve yüzde 50,9 oyla seçilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı görmek isteyen seçmen oranı yüzde 31,6 çıktı.

6 Ekim 2023 Cuma 16:52 - Güncelleme:
CHP anketçisinden Mansur Yavaş'a soğuk duş! Seçmenin fikri değişiyor
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Muhalefete yakın anket şirketi ORC Araştırma 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlere ilişkin 26-30 Eylül tarihleri arasında "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz?" başlığıyla seçmen tercihleri araştırmasının sonuçlarını yayınladı.

MANSUR YAVAŞ'A ANKET ŞOKU

Şirketin yayınladığı anketlerde 31 Mart 2019'da yüzde 50,9 oyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda görmek isteyenlerin oranı yüzde 31,6 oldu. Anketin ikinci sırasında ise yüzde 20,2 oyla ikinci sırada AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek yer aldı.

Üçüncü sırada yüzde 14,9 ile Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, dördüncü sırada yüzde 7,6 oyla Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve beşinci sırada yüzde 7,1 oyla İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu yer aldı.

  • Mansur Yavaş
  • Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
  • Muhalefet siyaset

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