CHP Belediye Başkan adayları kim 2019 CHP Belediye Başkan adayları tam isim listesi ne zaman açıklanacak

CHP Belediye Başkan adayları kim 2019 CHP Belediye Başkan adayları tam listesi ne zaman açıklanacak? Gündemde yer alan 2019 yerel seçimleri CHP adayları kimler? 2019 yerel seçim ne zaman? CHP belediye başkan adayları ne zaman saat kaçta açıklanacak? İstanbul ve Ankara adayları kimlerdir? CHP son dakika Belediye Başkan adayları araştırılıyor. Vatandaşlar CHP belediye başkan adayları 2019 ne zaman açıklanacak? CHP belediye başkan adayları tam listesini sorguluyor. Peki CHP Belediye Başkan adayları isimleri neler? 2019 yerel seçimlerde CHP belediye başkan adayları tam listesinde kimler yer aldı? CHP Parti Meclisi’nde ismi açıklanacak belediye başkan adayları arasında Aydın Büyükşehir Belediye başkan adayı da var. CHP’nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerde Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayının mevcut belediye başkanı Özlem Çerçioğlu’nu aday gösterme kararı aldı. Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) 2019 yere seçimleri için aday belirleme sürece tüm hızıyla devam ediyor. CHP- 30 Kasım Cuma günü yapılacak Parti Meclisi toplantısında, 300'e yakın belediye başkan adayının ismi açıklanacak. İşte merak edilen CHP adaylar ve isim isim listesi star.com.tr’de…

CHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Balıkesir’de Büyükşehir için Ahmet Akın aday oldu. Yalova, Burdur ve Giresun’da mevcut adaylar tekrar aday oldu. CHP Parti Meclisi (PM) sona erdi... Parti Meclisi bazı belediye başkanı adaylarının isimlerini belirledi. Buna göre, CHP'nin Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Balıkesir’de Büyükşehir için Ahmet Akın aday oldu. Yalova, Burdur ve Giresun’da mevcut adaylar tekrar aday oldu. CHP Parti Meclisi, Yalova'da mevcut başkan Vefa Salman'ı, Burdur'da mevcut başkan Ali Orkun Ercengiz'i, Giresun'da mevcut başkan Kerim Aksu'yu yeniden aday göstermeye karar verdi.Ankara'da da Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen yeniden aday gösterildi.

CHP'de bir tane büyükşehir adayı açıklandı

CHP Parti Meclisi’nde ismi açıklanacak belediye başkan adayları arasında Aydın Büyükşehir Belediye başkan adayı da var. CHP’nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerde Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayının mevcut belediye başkanı Özlem Çerçioğlu’nu aday gösterme kararı aldı.

Afyonkarahisar Sülümenli belediye başkan adayı İsmail Özakman

Afyonkarahisar Çay Pazarağaç belediye başkan adayı Fahrettin Mutlu

Ağrı Tutak beleiye başkan adayı Erkan Sayan

Ağrı Taşlıçay belediye başkan adayı Kubbettin Tekgül

Aksaray Merkez Taşpınar belediye başkan adayı Cihan Yüksel (Mevcut Başkan)

Aksaray Merkez Yeşiltepe belediye başkan adayı Tahsin Çelik (Mevcut Başkan)

Aksaray Merkez Yeşilova belediye başkan adayı Sibel Muştu

Amasya Merzifon belediye başkan adayı Alp Kargı (Mevcut Başkan)

Ankara Çankaya belediye başkan adayı Alper Taşdelen (Mevcut Başkan)

Ankara Yenimahalle belediye başkan adayı Fethi Yaşar (Mevcut Başkan)

Ankara Elmadağ belediye başkan adayı Adem Barış Aşkın

Antalya Manavgat belediye başkan adayı Şükrü Sözen (Mevcut Başkan)

Antalya Kemer belediye başkan adayı Mustafa Gül (Mevcut Başkan)

Ardahan Göle Köprülü belediye başkan adayı Engin Sarıkaya

Artvin Kemalpaşa belediye başkan adayı Ergül Akçiçek (Mevcut Başkan)

Aydın Koçarlı belediye başkan adayı Mutlu Öztürk (Mevcut Başkan)

Balıkesir Balya belediye başkan adayı Orhan Gaga

Balıkesir Havran belediye başkan adayı Bedri Şahin

Balıkesir Burhaniye belediye başkan adayı Ali Kemal Deveciler

Balıkesir Mayas belediye başkan adayı Tancan Barçın (Mevcut Başkan)

Bartın Kurucaşile belediye başkan adayı Nergis Kartal

Batman Gercüş belediye başkan adayı Hamide Öner

Batman Hasankeyf belediye başkan adayı Orhan Cihan

Batman Beşiri belediye başkan adayı Genco Özel

Batman Kozluk belediye başkan adayı Savaş Durmaz

Batman Sason belediye başkan adayı Adnan Yaşar

Bilecik İnhisar belediye başkan adayı Ayhan Özdübek

Bingöl Yaylıdere belediye başkan adayı Sabri Akyürek (Mevcut Başkan)

Bingöl Yedisu belediye başkan adayı Veysel Yaygan

Bingöl Kığı belediye başkan adayı Yılmaz Gündüz (Mevcut Başkan)

Bitlis Adilcevaz Aydınlar belediye başkan adayı İsmet Özçalımlı

Bitlis Mutki Kavakbaşı belediye başkan adayı Mezher Özdeş

Bitlis Güroymak Günkırı belediye başkan adayı Servet Başelçin

Bitlis Güroymak Gölbaşı belediye başkan adayı Cuma Siri

Burdur Bucak Kızılkaya belediye başkan adayı Şeref Coşar

Bolu Mengen belediye başkan adayı Turhan Bulut (Mevcut Başkan)

Bolu Mudurnu belediye başkan adayı Mehmet İnegöl (Mevcut Başkan)

Bolu Yeniçağ belediye başkan adayı Adnan Göngör

Bolu Dörtdivan belediye başkan adayı İlyas Özalp

Bursa Orhangazi belediye başkan adayı Şaban Çetin Çoklar

Bursa Harmancık belediye başkan adayı Ahmet Tufan

Bursa Orhaneli belediye başkan adayı Vildan Koç

Çankırı Eldivan belediye başkan adayı Afife Ülkü Kavalalı

Çankırı Kurşunlu belediye başkan adayı Tevfik Metin Aktaş

Denizli Serinhisar belediye başkan adayı Hüseyin Gemili

Denizli Çivril belediye başkan adayı Ömer Köseoğlu

Denizli Pamukkale belediye başkan adayı Ahmet Divarcı

Denizli Güney belediye başkan adayı Mustafa Ürtekin

Diyarbakır Cüngüş belediye başkan adayı Muhiddin Yıldırım

Düzce Akçakoca belediye başkan adayı Fikret Albayrak

Düzce Gölyaka belediye başkan adayı Abdullah Şahin

Eskişenir Han belediye başkan adayı Erdal Şanlı Mevcut başkan

Eskişenir Mahmudiye belediye başkan adayı İshak Gündoğan (mevcut başkan)

Eskişenir Odunpazarı belediye başkan adayı Kazım Kurt (mevcut başkan)

Eskişenir Tepebaşı belediye başkan adayı Ahmet Ataç (mevcut başkan)

Gaziantep Karkamış belediye başkan adayı Ali Doğan

Gaziantep Araban belediye başkan adayı Hasan Doğru

Giresun Tirebolu belediye başkan adayı Burhan Takır

Giresun Eynesil belediye başkan adayı Ahmet Latif Karadeniz

Gümüşhane Şiran belediye başkan adayı Hüseyin Kaya

Hatay Antakya belediye başkan adayı Hikmet Hatunoğlu

Kahramanmaraş Andırın belediye başkan adayı Ahmet Rüzgar

Kahramanmaraş Elbistan belediye başkan adayı Onur Gündüz

Kars Arpaçay belediye başkan adayı Enver Akkaya

Kars Susuz belediye başkan adayı Oğuz Yantemur

Kastamonu Devrekani belediye başkan adayı İlhan Tuncer

Kastamonu Bozkurt belediye başkan adayı Güvenç Demirezen

Kayseri Bünyan belediye başkan adayı Mustafa Naldız

Kayseri Felahiye belediye başkan adayı Kerim Karakoç

Kocaeli Darıca belediye başkan adayı Yakup Törk

Kocaeli Karamürsel belediye başkan adayı Ahmet Çalık

Karabük Yenice Yortanpazarı belediye başkan adayı İsmail Elemen

Kütahya Dumlupınar belediye başkan adayı Zekeriya Yılmaz

Kütahya Domaniç belediye başkan adayı Mustafa Temel Ergün

Kütahya Domaniç Çukurca belediye başkan adayı Ceyhun Ergün

Kütahya Altıntaş belediye başkan adayı Doğan Akbunar

Kırıkkale Sulakyurt belediye başkan adayı Tamer Cihan

Manisa Gölmarmara belediye başkan adayı Birol Bak

Manisa Saruhanlı belediye başkan adayı Zeki Bilgin

Manisa Kırkağaç belediye başkan adayı Şerif Ozan İren

Nevşehir Derinkuyu belediye başkan adayı Mustafa Erdem

Nevşehir Sulusaray belediye başkan adayı Derviş Dursun

Niğde Altunhisar belediye başkan adayı Abdi Mercan

Niğde Ulukışla belediye başkan adayı Mustafa Önen

Ordu Fatsa belediye başkan adayı Ahmet Canbaz

Ordu Aybastı belediye başkan adayı Özdilek Aydoğan

Ordu Gölköy belediye başkan adayı Cengiz Sarıyer

Ordu Akkuş belediye başkan adayı Bayram Görür

Sakarya Serdivan belediye başkan adayı Zafer Kazan

Sakarya Karapürçek belediye başkan adayı Nizamettin Yıldız

Samsan Yakakent belediye başkan adayı Ramazan Şensoy

Samsan Çarşamba belediye başkan adayı Altan Karabulut

Sinop Erfelek belediye başkan adayı Muzaffer Şimşek / (mevcut başkan)

Sinop Gerze belediye başkan adayı Osman Beloavcıklı (mevcut başkan)

Sivas Gemerek Çepni belediye başkan adayı Gülbeden Yüksel

Sivas İmranlı belediye başkan adayı Murat Açıl

Sivas Şarkışla belediye başkan adayı Ayfer Temel

Şanlıurfa Hilvan belediye başkan adayı Abuzer Bebe

Şanlıurfa Akçakale belediye başkan adayı Ahmet Geçit

Şanlıurfa Halfeti belediye başkan adayı Ekrem Morçiçek

Şanlıurfa Suruç belediye başkan adayı Kemal Eşsiz

Şanlıurfa Harran belediye başkan adayı Mehmet İngin

Şanlıurfa Viranşehir belediye başkan adayı Şehmus Dodukanlıoğlu

Tunceli Mazgirt belediye başkan adayı İsmail Toprak

Tunceli Mazgirt Akpazar belediye başkan adayı Cemal Bulut

Tunceli/Hozat Seyfi Geyik

Uşak/Eşme Yılmaz Tozan

Uşak/Sivaslı/Pınarbaşı Naci Akyürek (mevcut başkan)

Uşak/Sivaslı/Selçikler İbharim Kökçü

Uşak/Eşme/Yeleğen Fevzi Kaya (mevcut başkan)

Uşak/Banaz/Kızılcasöğüt Ömer Biçer (mevcut başkan)

Van/Çaldıran Muhammed Aladağ

Yalova/Armutlu Ali Çetinkaya

Yalova/Altınova/Kaytazdere Ali Kangal (mecvut başkan)

Yalova/Altınova/Subaşı Turan Canbay

Yalova/Çınarcık Avni Kurt (mevcut başkan)

Yalova/Çınarcık/Koru Kamil Yaman (mevcut başkan)

Yalova/Çiftlikköy Nedim Güler

Zonguldak/Devrek/Çaydeğirmeni Hayrettin Çatallı

Zonguldak/Çaycuma/Saltukova Alim Genç

Zonguldak/Alaplı/Gümeli Ahmet Saydam (mevcut başkan)

Zonguldak/Kozlu Cengiz Bank

Zonguldak/Merkez/Beycuma Hayati Açıkgöz

Zonguldak/Kilimli Ali Aslan Kılıç (mevcut başkan)

Zonguldak/Kilimli/Çatalağzı Adnan Akgün (mevcut başkan)

Balıkesir/BŞB Ahmet Akın (milletvekili)

Artvin belediye başkan adayı Demirhan Elçin

Batman belediye başkan adayı Enver Erdem

Bingöl belediye başkan adayı Vahdettin Uzunyayla

Gümüşhane belediye başkan adayı Bedri Ağaç

Uşak belediye başkan adayı Asım Kalelioğlu

Erzincan belediye başkan adayı İsmail Taş

Karabük belediye başkan adayı Mehmet Durum

Burdur belediye başkan adayı Ali Ortun Ercengiz (mevcut başkan)

Giresun belediye başkan adayı Kerim Aksu (mevcut başkan)

Yalova belediye başkan adayı Vefa Salman (mevcut başkan)

Belediye başkan adayı nasıl olunur?

Belediye başkan adaylarının, mahalli idareler seçimi öncesinde belirlenmesi ve adaylık kesinleştikten sonra, ilçe seçim kurulları, bütün adayları oy verme gününden önceki, 20 nci gün ilan edilmesi gerekiyor.

Anayasada ve Kanunlarda yazılı şartlara uygun olarak seçilme yeterliliğine sahip olan her vatandaş, bir siyasi parti listesinden veya bağımsız olarak, il genel meclisi üyeliğine, belediye başkanlığına veya belediye meclisi üyeliğine adaylığını koyabiliyor.

Bir siyasi partiden il genel meclisi üyesi, belediye başkanı veya belediye meclisi üyesi olmak isteyenler arasından önseçim yapmak suretiyle bu yerlere aday tespit olunur.

Mahalli idareler seçimlerinde aday tespiti için 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun milletvekilliği adylığı için kabul ettiği sistem uyarınca, Yüksek Seçim Kurulunca seçim tarihinden en az iki ay önceki bir gün olarak belirlenip ilan edilen günde önseçim yapılır.

Ancak; 2820 sayılı Kanunun 37 ila 51 inci maddelerinde adı geçen Yüksek Seçim Kurulu yerine ilçe seçim kurulları, siyasi parti genel başkanlığı yerine siyasI parti ilçe başkanlıkları, keza büyükşehir belediyelerinde de il seçim kurulları, siyasi parti il başkanlıkları bu işlemleri yaparlar.

Ayrıca:

a) Yapılan önseçimlerde, belediye başkanlığı için bir aday, belediye meclisi üyeliklerine o seçim çevresi için tespit edilen, üye adedi kadar asıl ve yedek olarak ayrı ayrı;

İl genel meclisi üyeliklerine o seçim çevresi için tespit olunan asıl ve yedek üyelikler sayısı kadar ayrı ayrı;

Aday belirlenir.

b)Önseçim çevresi belediye meclisi üyeliği ve belediye başkanlığı için belde; il genel meclisi üyeliği için ilçe; büyükşehir belediye başkanlıkları için o sehir belediye hudutları içidir.

c)Mahalli idareler seçimleri için siyasi partiler merkez adayları gösteremezler.

Bir siyasi partinin teşkilatı bulunmaması nedeniyle önseçim yapmadığı önseçim çevresinden adaylarını ve adayların sırasını o partinin merkez karar ve yönetim kurulu tespit eder

Mahalli idare seçimlerinde siyasI parti adaylarından parti genel merkez yetkili organlarınca belirlenecek miktarda başvuru aidatı alınabilir. Bu aidatın miktarı en yüksek Devlet memurunun brüt aylığını geçemez. Belediye başkanlığı için bağımsız aday olanlar hakkında 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 21 inci maddesinin 2 nci fıkrası ile 41 inci maddesi hükmü kıyasen uygulanır. Seçim sonucunda belediye başkanlığına seçilen adaya aldığı oy miktarına bakılmaksızın alınan teminat iade olunur.

EKSİK ADAYLIKLARIN TAMAMLANMASI

Madde 11 – Herhangi bir sebeple, eksik aday gösterilmiş olan siyasI partilerin ilçe başkanlıklarına, ilçe seçim kurulu tarafından bu eksiğin tamamlanması gereği tebliğ olunur.

İlgili parti teşkilatı, bu tebliğinden itibaren beş gün içinde aday listesini tamamlayamazsa, o parti o seçim çevresinden, eksik liste ile ilgili seçime katılamaz.

SiyasaI partilerin merkez karar ve yönetim kurulları, süreyi geçirmemek amacı ile eksik listeyi tamamlama yetkisini önceden ilçe idare kurullarına verebilir.

SİYASİ PARTİLERİN ADAY LİSTELERİNİ VERMELERİ

Madde 12 – SiyasI partilerin ilçe idare kurulları, seçime katılacakları çevrelere ait aday listelerini ilçe seçim kurullarına, alındı belgesi karşılığında, önseçim gününden en geç on gün sonraki gün saat 17.00ye kadar verirler.

İlçe seçim kurulları geçici aday listelerini mahallinde alışılmış usullerle ilan ederler.

Büyükşehirler için siyasI partilerin il idare kurulları, belediye başkanı adaylarını alındı belgesi karşılığında önseçim gününden en geç on gün sonraki gün saat 17.00ye kadar il seçim kuruluna verirler. Bağımsız adaylar da il seçim kuruluna başvururlar.

İl seçim kurulları geçici adayların mahallinde alışılmış usullerle ilan ederler.