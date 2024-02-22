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CHP bildiğiniz gibi! Liste komedisi

CHP, DEM Parti ile yapılan pazarlığın uzaması nedeniyle Genel Başkan Özgür Özel'in memleketi Manisa Saruhanlı'da seçime kendi logosuyla giremiyor. İzmit'te Fatma Kaplan Hürriyet çekildiğini açıklarken, Balıkesir İvrindi'de aday Ali Kundakçı, İlçe Başkanı Ayhan Aslanbey'in evrakları vermeyerek kendisine kumpas kurduğunu iddia etti.

Yeni Şafak22 Şubat 2024 Perşembe 08:58 - Güncelleme:
CHP bildiğiniz gibi! Liste komedisi
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2010 referandumunda Kılıçdaroğlu oy kullanamadığı için alay konusu olan CHP benzer bir skandala sahne oldu. CHP, Özgür Özel'in memleketi Manisa Saruhanlı'da, YSK'ya geç başvuru nedeniyle kendi logosuyla seçime giremeyecek. CHP'li aday, Saadet Partisi logosuyla yarışacak.

DEM'le 'kent uzlaşısı'na parti içi yönetim ile teşkilat pazarlıkları da eklenince CHP bazı adreslerde listeleri yetiştiremedi. Bu adreslerden biri de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'nın Saruhanlı ilçesi oldu. CHP'li Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in adaylık başvurusu ve listesi 8 dakika gecikince ilçe seçim kurulu tarafından reddedildi. İtirazlar üzerine toplanan kurul, CHP'nin Saruhanlı'da seçime giremeyeceğine karar verdi. CHP, daha sonra Saadet Partisi (SP) ile anlaştı. CHP'nin belediye başkan adayı Zeki Bilgin ve bazı meclis üyesi adayları, seçime SP logosu altında girecek.

Yeni Şafak'ın haberine göre, CHP Manisa Saruhan İlçe Başkanı Halil Cambaz, 56 bin nüfuslu ilçede CHP'nin DEM Parti ile kent uzlaşısı formülü üzerinde çalışıldığını ifade etti. Cambaz, CHP'nin Saruhanlı'daki adayı ve mevcut başkan Zeki Bilgin'in, ilçede DEM ile kent uzlaşısı üzerinden iş birliği yapılması için çalıştığını ve 20 Şubat günü 15.30'a kadar görüşme trafiğinin sürdüğünü söyledi. Cambaz, "Saruhanlı'da DEM Parti'ye CHP listelerinden il meclis üyeliği için bir kişilik kontenjan ayrıldı. Bu konu üzerinde süren bir pazarlık vardı" dedi.

SARUHANLI'DA DEM FAKTÖRÜ

Saruhanlı'da 2019 Yerel Seçimlerinde Zeki Bilgin, 20 bin 659 oyla yüzde 56'ya ulaşarak, başkan seçilmişti. DEM Parti, o dönem HDP ise ilçede belediye başkanlığı için aday göstermemiş, il meclisi seçiminde ise bin 302 oyla yüzde 3,53 oranında kalmıştı. İlçede 2023 milletvekili seçimlerinde ise CHP yüzde 33,21 oy alırken, AK Parti yüzde 32,10 oy aldı. DEM'in öncülü olan Yeşil Sol Parti ise yüzde 7,32 oranında oy aldı.

KUMPAS İDDİASI

İzmit'te Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in adaylığı belirsizliğini koruyor. Genel Merkez ile meclis üye listesi konusunda anlaşmazlık yaşadığı öğrenilen Hürriyet, aday listelerinin YSK'ya bildirilmesine kısa bir süre kala adaylıktan çekildiğini açıkladı. Genel Merkez'in kararı, listede halen ismi bulunan Hürriyet'e bıraktığı öğrenildi. Balıkesir İvrindi'de aday Ali Kundakçı, İlçe Başkanı Ayhan Aslanbey'in evrakları vermeyerek kendisine kumpas kurduğunu iddia etti. Bursa'nın Mudanya ilçesinde CHP'nin meclis üyesi listelerini ıslak imza yerine, flash bellek ile geç teslim ettiği iddia edildi.

Fatma Kaplan Hürriyet

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