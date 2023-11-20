CHP Genel Başkanı Özgür Özel, başkanlık koltuğuna seçildiği kongrede Selahattin Demirtaş'a gönderdiği selamın ardından terör sevici HEDEP'e kucak açmaya devam ediyor.

Özgür Özel, Kadıköy'de yer alan Süreyya Opera Sahnesi'nde Bir Opera Gecesi dinletisine katıldı. HEDEP'li Pervin Buldan'ında Özel'e eşlik ettiği dinletide Kürt devleti isteyen ve Türkiye'yi "işgalci" gören Pervin Chakar konser verdi.

BÖLÜCÜYE 'ÖZEL' ÖPÜCÜĞÜ

CHP Genel Başkanı Özel, Kürt devleti isteyen ve Türkiye'yi işgalci gören Pervin Chakar'ın elini öpüp bu anları sosyal medya hesabından 'barış ve kardeşlik' notuyla paylaştı.

SKANDAL SÖZLER

Pervin Chakar, 2021 yılında yaptığı açıklamada, Kürt devleti kurulması gerektiğini vurgulayıp, "Mecburi bir sürecin sonunda Türklerle aynı toprakları paylaşıyoruz. Onların dillerini öğreniyor ve konuşuyoruz. Kültür ve geleneklerini biliyoruz. Ama onlar bizimkini bilmeyi bir tarafa bırak onu yok etmek için seferber olmuş durumdalar. Bundan bir medeniyet üretilemeyeceği gibi bu güzelliklerin yok edilmesi sürecinin ta kendisi. Tekrar etmekte fayda var mesele statü meselesi, Kürtlerin devleti yoksa Kürt soprano da olmaz Kürt besteci de olmaz." ifadelerini kullanmıştı.

Pervin Chakar ayıca bir siteye yaptığı konuşmada Türkleri 'Kürt eserlerini talan etmekle' suçlamış, "Kürtler bölünmüş olmakla kalmadılar, onların topraklarını işgal edenler fırsat buldukça onların topraklarını bir savaş alanına çevirdiler, ekonomilerini yok ettiler, tarlalarını yakıp hayvanlarını öldürdüler, dillerini kestiler. Bu böyleyken bize ait olan pek çok eserin de hem Türkler hem Ermeniler tarafından kendilerine mal edildiğine tanık olduk. Yüzlerce Kürt müzik eseri bu iki halk tarafından resmen talan edilmiştir. Devletiniz yoksa birileri mutlaka bu zenginliğe sahip çıkmak, yağmalamak veya benimsemek için ortaya çıkacaktır." açıklamasında bulunmuştu.

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