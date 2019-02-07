CHP, Etimesgut'a Celal Çelik'i, Maltepe'ye Ali Kılıç'ı aday gösterdi

CHP'de 31 Mart yerel seçimleri için 16 adayın daha ismi belli oldu. CHP, Etimesgut'a Celal Çelik'i aday gösterirken, Maltepe'ye adı en son yolsuzluklarla anılan Ali Kılıç'ı tekrar aday gösterdi.

"İzmir'i parsel parsel satacaklar"



CHP İzmir Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, Kılıçdaroğlu yönetimine karşı bayrak açtı: İzmir'in başına rant çetesinin adamını getirmeye çalışıyorlar https://t.co/TdudoZMJYx pic.twitter.com/s8D83klndw — Star Gazetesi 🇹🇷 (@stargazete) 4 Ocak 2019

İstanbul Silivri’de mevcut başkan (Muharrem İnce'nin dünürü) Özcan Işıklar, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nde mevcut milletvekili Mustafa Adıgüzel'i aday gösteren CHP yönetimi, Muğla’nın Bodrum ilçesinde ise Mustafa Saruhan aday olarak belirledi.