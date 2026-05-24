Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP için mutlak butlan kararı vermişti. Mahkeme, 4-5 Kasım 2023'te CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptaline hükmetmişti.

Böylece Kemal Kılıçdaroğlu, 3 yıl sonra mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönmüştü.

Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kalmıştı.

Sabah saatlerinde CHP Genel Merkezi'nin tahliyesinin istendiği iddiaları üzerine gerginlik çıktı.

Kılıçdaroğlu'na yakın olduğu belirtilen bazı partililer ile Genel Merkez'de nöbet tutan partililer arasında tekme ve tokatların konuştuğu arbede yaşandı.