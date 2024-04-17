İSTANBUL 27°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Nisan 2024 Çarşamba / 9 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5325
  • EURO
    34,65
  • ALTIN
    2490.76
  • BIST100
    9548.09
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP içerisinden Genel Merkeze başkaldırı! Kılıçdaroğlu kanadı için çarpıcı iddia
Güncel

CHP içerisinden Genel Merkeze başkaldırı! Kılıçdaroğlu kanadı için çarpıcı iddia

Sık sık parti içerisindeki koltuk savaşı ve tartışmalarla gündeme gelen CHP'de yeni bir aday krizi yaşandığı iddia edildi. CHP'de devrik lider Kemal Kılıçdaroğlu'nun Burcu Köksal'ın Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilmesi üzerine boşalan grup başkanvekilliği için yarın yapılacak başkanvekili seçiminde paralel aday çıkaracağı öne sürüldü.

Sabah17 Nisan 2024 Çarşamba 09:28 - Güncelleme:
CHP içerisinden Genel Merkeze başkaldırı! Kılıçdaroğlu kanadı için çarpıcı iddia
ABONE OL

31 Mart yerel seçimleri öncesi parti içi koltuk kavgaları ile sık sık gündeme gelen CHP, seçimlerin ardından da benzer sorunlarla boğuşuyor. Parti içindeki en büyük muhalif oluşumu ise "kurultay küskünleri" olarak da anılan Kılıçdaroğlu destekçisi siyasiler oluşturuyor.

TBMM'DE GÖVDE GÖSTERİSİ

Kurultaydan bu yana genel merkez kanadı ile sessiz bir mücadelenin içerisine giren bu oluşum, yaklaşık 3 ay önce CHP TBMM İdari Amirliği seçiminde ilk büyük darbesini vurarak gündem olmuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Çekilin" talimatına rağmen aday çıkaran muhalif kanat, Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın 67 oyla seçilmesini sağlamıştı. Bayraktutan'ın rakibi olan Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ise 55 oyda kalarak genel merkezde soğuk duş etkisi yaratmıştı.

KÖKSAL'DAN BOŞALAN KOLTUK İÇİN SEÇİM YAPILACAK

CHP'de Burcu Köksal'ın Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilmesi üzerine boşalan grup başkanvekilliği için yarın seçim yapılacak. Sabah'ta yer alan habere göre; Kritik seçimde Köksal'ın yerine yine kadın bir vekili aday göstermeyi planlayan genel merkeze rağmen muhalif kanattaki hareketlilik tartışmaları bir kez daha alevlendirdi. İddiaya göre Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bir grup milletvekili, genel merkezden bağımsız olarak kendi adayını çıkarıp grup başkanvekili yapmak için nabız yokluyor. Son anda bir değişiklik olmaması halinde yarışın iki kanat arasında bir kez daha çekişmeye sahne olabileceği iddia ediliyor.

Kurultay öncesi CHP'li 130 milletvekilinden 95'i Kemal Kılıçdaroğlu lehine imza vererek tarafını belli etmişti. Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'nu devirmesi sonrası ise milletvekilleri arasındaki bölünme gözler önüne serilmiş, özellikle İstanbul'daki seçim çalışmalarına neredeyse hiç katılmayan muhalif kanattaki isimler tepkilerin odağına yerleşmişti.

  • CHP lideri
  • parti içi çekişme
  • aday krizi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.